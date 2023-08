Georgiana Lobonț a pierdut sarcina! Anunțul trist făcut de artistă în urmă cu câteva momente: „Am primit această veste ca pe un trăsnet. Mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul”

In articol:

Georgiana Lobonț trece prin clipe cumplite! Cântăreața a anunțat în urmă cu puțin timp că sarcina ei s-a oprit din evoluție, veste pe care a primit-o recent de la medicul său, după ce a mers la un control de rutină, pentru a asculta inima bebelușului.

Vedeta este devastată de vestea pe care a primit-o, mai ales că își dorea foarte tare acest copil, după cum chiar ea a afirmat în numeroasele interviuri, dar și recent, în anunțul despre pierderea sarcinii, de pe pagina personală de Instagram.

Citește și: Georgiana Lobonț, declarații neașteptate despre Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu! La scurt timp, s-a aflat că ei doi vor fi nașii copilului artistei: "Ne-au și sunat"| EXCLUSIV

Cu toate că acum trece prin momente grele, Georgiana Lobonț se bucură de faptul că a primit binecuvântarea divinității de a fi mămica a doi copii, un băiețel și o fetiță, spune ea.

„Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Dl doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: S-a finalizat autopsia bărbatului care a murit după ce a fost îngrijit la Spitalul din Urziceni. Ce spune soția sa- stirileprotv.ro

Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati... dar a trebuit să-i dau o veste tristă. Știu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Știam că va urma ceva ce nu mi-aș dori să trăiesc niciodată... Nu m-am gândit niciodată că p să trec prin așa ceva...

Mi-e greu că trebuie să vă spun dar vreau să știți că sunt bine. Suntem bine, Dumnezeu e bun cu noi și ne-a dat tot ce ne-am dorit. El știe cel mai bine când trebuie să ne ia sau să ne dea ceva. Cred în El cu tot sufletul și nu sunt supărată, dar am o stare apăsătoare pentru că mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul și l-am așteptat cu drag. Poate că am depus prea mult efort... poate că... sunt multe lucruri la care am stat și m-am gândit dar până la urmă sunt fericită că am primit această binecuvântare de a fi mamă. Am și fetiță și băiețel, Dumnezeu știe cel mai bine prin ce trebuie să trecem.”, a fost mesajul pe care l-a transmis Georgiana Lobonț fanilor din mediul online.

Georgiana Lobonț spunea recent că experimentează simptome diferite față de celelalte 2 sarcini

În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, Georgiana Lobonț a făcut o serie de declarații sincere pe pagina personală de Instagram și spunea că experimentează simptome diferite față de celelalte 2 sarcini pe care le-a avut înainte.

Citeste si: Dana Roba, filmare neașteptată din trafic! Sora makeup artistei a postat pe internet imaginile cu vedeta- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Lună Plină 1 august 2023 în Vărsător. Sfaturile astrologului Nicoleta Ghiriș pentru fiecare zodie în parte: ”O încărcătură mare emoțională, frici și angoase”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții subite a actorului Angus Cloud, la numai de 25 de ani- radioimpuls.ro

Citește și: Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au ales deja numele bebelușului! Artista a dezvăluit ce nume va purta cel de-al treilea copil: "Ne-am înțeles amândoi"| EXCLUSIV

Vedeta a avut grețuri și spunea că acest lucru nu s-a întâmplat și în trecut, atunci când a mai fost însărcinată.

"Azi am avut cele mai mari grețuri. Eu nu am avut grețuri în sarcinile anterioare. Nu mi-a fost rău cu niciun bebe, dar acum e diferit.. Ce ați făcut mămici în situații de genul? Dacă am avut poftă să mănânc ceva, doar acel ceva am putut mânca, nimic altceva. Dacă simt mirosuri mă ia cu rău. E incredibil de pretențios bebe. Sper să fie doar câteva zile așa", a scris Georgina Lobonț pe Instagram.