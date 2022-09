Georgiana Lobonț a trecut peste cuvântul părinților și s-a căsătorit. De ce nu-l voia familia artistei pe Rareș: „Nu au fost de acord să mă mărit”

In articol:

Georgiana Lobonț este acum una dintre artistele care se bucură de un succes colosal. Agenda de evenimente îi este plină și nici pe plan personal nu o duce rău. Vedeta este mama a doi copii, iubește și este iubită.

Însă, dacă acum are tot ce a visat vreodată, au fost și vremuri în care banii nu erau la discreție, iar familia nu era nici ea atât

de liniștită și împlinită.

Georgiana Lobonț a trecut peste cuvântul părinților și s-a căsătorit [Sursa foto: Facebook]

Georgiana Lobonț și-a urmat inimă și a ajuns să fie fericită și bogată

Cântăreața spune că pe vremea când abia îl cunoscuse pe Rareș și începuse să se înfiripe ceva între ei, părinții ei au fost cei care le-au cam pus bețe-n roate.

Conform Georgianei Lobonț, părinții ei nu au fost de acord ca ea să se căsătorească, speriați fiind de vârsta fragedă și de ideile îndrăznețe ale celui care azi le este ginere.

Însă, în ciuda împotrivirii familiei, cântăreața și-a urmat inima și spune, privind la ce are acum, financiar și personal vorbind, că a făcut cea mai bună alegere.

"Părinții mei nu au fost de acord să mă mărit. S-au opus. Îl vedeau pe Rareș... el era hotărât în ceea ce spunea și avea tot felul de idei de oameni maturi, noi eram niște copii și probabil ei se gândeau că cine știe ce idei are, e un tânăr, nici nu au bani din ce să își facă ideile alea să se concretizeze și ziceau să mai stau, să îmi termin școala. Dar dragostea a fost foarte mare și ne-am căsătorit, și uite că ne-a mers bine. Până la urmă au înțeles pentru că au văzut că dragostea e mare și eram foarte hotărâtă și știam că sunt o fată foarte curajoasă și ambițioasă. Eu fac ce îmi dictează sufletul și mintea pentru că sunt în rezonanță. Puteau să se opună iubirii noastre, dar ce rost avea", a spus Georgiana Lobonț, în cadrul unei emisiuni TV.

De asemenea, Georgiana Lobonț mai spune și că planurile lui Rareș au coincis perfect cu ale ei, astfel că luptând în doi au reușit rapid să se pună pe picioarele lor.

Primii bani i-au investit în muzică și tot din muzică au și venit, trăind acum pe picior mare, fără a avea grija zilei de mâine. Și asta pentru că Rareș și-a pus afacerea sa, o clinică de stomatologie, pe locul doi și a decis să se implice activ în viața profesională a soției sale.

"Noi eram foarte tineri când ne-am cunoscut. Eram pe clasa a noua, ne știm de foarte mult timp. S-a schimbat viata noastră și după ce ne-am căsătorit. Devi responsabil, nu mai ești pe banii mamei și ai tatălui, deși eu oricum cântam și înainte și aveam cât de cât o sursă de venit mai mică, dar era ok și după ce ne-am căsătorit am început să ne gândim foarte bine ce să facem cu viața noastră, și cum să producem bani. Ne gândeam ce o să facem dacă o să facem copii, să îi susținem. Atunci ne-am gândit să investim toți banii de la nuntă în muzică. Amândoi am tras la aceeași căruță. Am cumpărat boxe, ne-am axat efectiv amândoi pe treaba asta", a spus Georgiana Lobonț.