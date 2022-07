Georgiana Lobonț, decizie neașteptată în timp ce se afla la mare! Artista face dezvăluiri din spatele camerei | EXCLUSIV

In articol:

Georgiana Lobonț este o dovadă clară că dacă faci ceea ce îți place, nici nu simți că muncești! Recent, artista a profitat de câteva zile libere la mare, iar dacă tot era pe litoral a decis să filmeze și un videoclip pentru o nouă piesă.

Tot la Constanța, artista a avut parte de o mare surpriză, atunci când a remarcat că va ține un concert chiar în locul în care mergea cu părinții ei la mare. La scurt timp după cântare, artista a luat și o decizie neașteptată!

Georgiana Lobonț, videoclip de excepție în timpul vacanței la mare

Georgiana Lobonț a luat o decizie neașteptată, în zilele petrecute la mare. După cum concert petrecut la Constanța, artista a început și filmările pentru cel mai nou clip.

Vedeta le-a mărturisit jurnaliștilor WOWbiz.ro că a ales să profite de zilele petrecute la malul mării și a filmat și un clip, pe Plaja Vadu.

Artista este convinsă că piesa două pașapoarte va ajunge rapid la inimile publicului.

„ Dacă tot am fost la mare și am avut cântare la Constanța, am zis să profităm de încă două zile libere pe care le mai am eu și să filmăm un videoclip.

Am mers și am filmat pentru o piesă nouă, „Două pașapoarte”. Este o melodie foarte faină, nouă, de vară, cu un vibe așa fresh.

Am filmat-o la plaja Vadu, pe o plajă virgină, pustie, dar foarte fain a fost acolo. Am filmat cu o echipă, cu drone, a fost foarte frumos ”, a dezvăluit Georgiana Lobonț pentru WOWbiz.ro.

Georgiana Lobonț, în timpul filmărilor de la mare [Sursa foto: Facebook]

Georgiana Lobonț a trăit un moment emoționant la Constanța

Artista a avut parte de un moment extrem de emoționant la Constanța, atunci când a cântat în locurile în care mergea cu părinții cu părinții la mare. Georgiana ne-a povestit cum s-a simțit când a ajuns din postura de artistă, cu o carieră impresionantă și în plină ascensiune, în locurile în care mergea când era doar un copil.

„Am trăit niște sentimente superbe! Aveam parcă un deja vu, mă vedeam pe mine și pe cele două surori ale mele cum stăteam noi acolo și ne pozau ai mei. Aveam un aparat foto cum erau mai demult, din plastic negre. Era prima dată când am mers la mare, cred că eu aveam vreo 9 ani, sora mea mai mică vreo 3 și mijlocia vreo 6 ani.

Eram fascinate de mare și știu că erau foarte scumpe șezlongurile și nu ne permiteam să închiriem șezlonguri așa că ne-am dus cu cearșafurile de acasă și ne-am pus chiar acolo sub acei copaci la umbră și stăteam să ne bronzăm.

Georgiana Lobonț la mare [Sursa foto: Facebook]

Acum, când am ajuns la restaurant, noi nu am știut unde o să cântăm. Când am ajuns și am ieșit afară pe terasă și am văzut locul acela efectiv mi-au dat lacrimile. M-am înmuiat!

Nu îmi venea să cred. Vă dați seama în ce ipostază eram atunci, când am venit la mare pentru prima dată și pe urmă s-a mai repetat pentru că noi, când veneam la mare, stăteam în același loc cu familia și după atâția ani m-am reîntors și am cântat la un restaurant, să am un alt statut, să fiu o femeie în adevăratul sens al cuvântului, cu familie, cu copii cu carieră de succes, în plină ascensiune și să cânt fix în Constanța, chiar a fost ceva de nedescris. Am rămas extrem de emoționată și în același timp recunoscătoare bunului Dumnezeu să am reușit să evoluez așa de frumos și să îmi aștern o viață care să îmi rezerve multe lucruri faine și de care să mă bucur”, a povestit Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

