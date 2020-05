In articol:

Scandal uriaș între Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț. Adică nașă și fină!

Zilele trecute, ca din senin, a izbucnit un scandal monstru după ce Georgiana Lobonț a cântat o melodie populară pe care o cântase și Vlăduța Lupău, iar cele două au început să se certe, prin intermediul rețelelor de socializare.

De ce s-au certat Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț

”Îmi pare rău că acest “scandal” a luat amploare așa mare și nu mi-aș fi dorit acest lucru niciodată mai ales că eu am evitat să apar public cu astfel de subiecte sau cu chestii prin care să mă victimizez. Nu m-a interesat și nici nu mă interesează reclamele de acest fel. Voi știți că eu întotdeauna am apărut în fața voastră mereu cu subiecte drăguțe, pozitive și mereu a primat pentru mine atât cariera cât și familia. V-am cântat și v-am făcut să vă simțiți bine mereu, dar, de data aceasta, pentru că am fost sătulă de toate înțepăturile pe care le-am primit de-a lungul timpului din partea ei, am hotărât să clarific puțin lucrurile. Și pentru că m-ați întrebat des care este relația mea cu ea, acum pot să vă spun sincer și deschis că nu mai suntem apropiate de o bună perioadă de timp... și asta pentru că au fost diverse lucruri care s-au întâmplat între noi”, spune Georgiana Lobonț.

Mai mult decât atât, explică artista de muzică populară, lucrurile au devenit de-a dteptul tensionate între ele de ceva vreme, iar acum a decis să spună lucrurilor pe nume.

”Țin să menționez faptul că toată supărarea mea și picătura care a umplut paharul a pornit de la postarea pe care ea a făcut-o pe pagina ei de facebook cu referire la mine, vrând să transmită faptul că o copiez după ce am cântat niște cântece care nu-i aparțin. Sunt cântece vechi, pe care le cunoaște toată lumea și le fredonează, eu și formația mea doar le-am cântat live la repetiții și apoi le-am postat pe canalul meu de YouTube ca să le asculte și alții în varianta noastră. Sunt profund dezamăgită de ceea ce se întâmplă.

S-au mai întâmplat și alte faze urâte peste care atât eu cât și soțul meu am trecut cu vederea din dorința de a menține o relație civilizată între nași și fini, ei fiind părinții spirituali ai copiilor noștri. Ca să înțelegeți mai bine situația, am fost pusă în urmă cu ceva timp într-o postură la care nu m-aș fi așteptat niciodată din partea ei. Cu o săptămână înaintea unei nunți care avea loc la Zalău, ea i-a sunat pe miri, la a căror nuntă am fost invitate ambele, și le-a spus că dacă voi cânta și eu, ea nu mai dorește să participe deși relația dintre noi două era una bună, cel puțin eu așa știam. Acest lucru l-am aflat chiar de la miri și am fost profund uimită și dezamăgită, chiar și așa supărată, din respect față de ea nu i-am spus nimic nici personal și nici public.

Mai mult decât atât, trebuia să particip în emisiunea de aniversare a unui prieten și coleg comun dar acest lucru nu s-a mai întâmplat pentru că ea nu și-a dorit ca eu să fiu prezentă, fapt pe care l-am aflat ulterior de la el.

Mai sunt și altele dar mă opresc aici pentru că nu-mi place să-mi spăl rufele în public. Vreau să închei prin a vă spune că indiferent de ce se va întâmpla în această lume, eu voi rămâne același om simplu și sincer, pe care îl știți deja.

a mai spus Georgiana Lobonț.

Scandalul dintre Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț a pornit de la melodiile pe care le cântă acestea. Cearta a fost făcută publică de către Georgiana Lobonț. Aceasta din urmă a scris pe contul de Instagram că nașa copiilor ei o ia peste picior. Cearta dintre cele două artiste, Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău, a pornit de la o melodie pe care o cântă amândouă.