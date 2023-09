Georgiana Lobonț, primul interviu după ce a pierdut sarcina! “Dumnezeu mi-a dat o lecție” Cine a ajutat-o, de fapt, să treacă peste | EXCLUSIV

In articol:

Georgiana Lobonț a vorbit, pentru prima dată, despre pierderea sarcinii. În noua ediție “Online Story By Cornelia Ionescu”, cunoscuta cântăreață și-a deschis sufletul și, în exclusivitate, a povestit tot ce s-a întâmplat din momentul în care medicul i-a spus, la un control de rutină, că bebelușul din burtică nu mai mișcă.

Georgiana Lobonț a dezvăluit că a trecut prin clipe dificile, dar, cu ajutorul copiilor săi, veniți cu ea la doctor în acea zi, și a lui Dumnezeu, a reușit să poată merge mai departe și să treacă peste durere.

Georgiana Lobonț, primele declarații după ce a pierdut sarcina

Georgiana Lobonț a avut curajul să își deschidă sufletul și a vorbit despre cumpăna prin care a trecut. După ce a pierdut sarcina, a învățat mai multe lucruri și a trecut printr-o perioadă dificilă. Cine i-a fost alături și a ridicat-o, ne-a spus chiar ea.

„Trebuie să fim puternici. Nu am de ce să fiu supărată. Dumnezeu pe mine chiar m-a binecuvântat cu o fetiță, un băiat, un soț care mă iubește și îl iubesc. El așa a considerat că este mai bine, că nu este momentul pentru acel copilaș. Poate că mi-a dat mie o lecție, să nu mă mai expun atât de mult. Trebuie să fiu mai reținută. Chiar dacă sunt cu zâmbetul pe buze și mă vedeți așa puternică, am avut momente când am plâns, dar am făcut-o în colțul meu, am plâns în liniștea mea. Dacă era bolnav, era mai bine să se nască așa? Dacă Dumnezeu consideră că mai trebuie să intre un îngeraș în casa noastră, îl vom primi cu mare drag. Nu am vrut să fac o tragedie din asta, pur și simplu am luat-o ca atare, pe moment nu am realizat ce se întâmplă. Copiii mei mi-au dat putere. Copiii mei m-au ajutat cel mai mult să trec peste, eram afectată. Nu m-am gândit nicio secundă că o să pierd sarcina, cu Edi și Irina nu am avut probleme.”, a declarat Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț a anunțat că a pierdut sarcina

Atunci când a aflat vestea tristă, artista a anunțat imediat pe rețelele sociale, ca fanii să fie la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei. A fost un șoc pentru toată lumea.

„Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Dl. doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment.

Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati... dar a trebuit să-i dau o veste tristă. Știu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Știam că va urma ceva ce nu mi-aș dori să trăiesc niciodată... Nu m-am gândit niciodată că p să trec prin așa ceva...

Mi-e greu că trebuie să vă spun dar vreau să știți că sunt bine. Suntem bine, Dumnezeu e bun cu noi și ne-a dat tot ce ne-am dorit. El știe cel mai bine când trebuie să ne ia sau să ne dea ceva. Cred în El cu tot sufletul și nu sunt supărată, dar am o stare apăsătoare pentru că mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul și l-am așteptat cu drag. Poate că am depus prea mult efort... poate că... sunt multe lucruri la care am stat și m-am gândit dar până la urmă sunt fericită că am primit această binecuvântare de a fi mamă. Am și fetiță și băiețel, Dumnezeu știe cel mai bine prin ce trebuie să trecem.”, a fost mesajul pe care l-a transmis Georgiana Lobonț fanilor din mediul online.

