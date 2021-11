Georgiana Lobonț, probleme mari cu vocea! Cum a ajuns să se trateze la medicul lui Celine Dion

In articol:

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară de la noi din țară. Aceasta a colaborat cu artiști mari ai României, precum Armin Nicoară, Culiță Sterp, Baboiash și alții. Este căsătorită cu Rareș Ciciovan, alături de care are doi copii superbi: Eduard Nicolas și Irina Maria.

Georgiana Lobonț, probleme grave cu vocea

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Captură YouTube]

În ultima vreme, Georgiana Lobonț s-a confruntat cu ceva probleme de sănătate. Artista a simțit că ceva este în neregulă cu vocea ei și a decis să apeleze la un medic renumit din Franța.

"În 2019, am simțit că nu era ceva ok cu vocea mea, am răgușit foarte tare. Dar nu puteam să îmi anulez evenimentele, să nu lucrez. Artiștii nu vorbesc deschis despre problemele acestea. Pe multe colege le-am trimis la Paris, doctorul mi-a salvat viața, nu îmi vine să cred.

Mi-a făcut vocea mai frumoasă ca înainte. Am aflat de el printr-o cunoștință, ea avea probleme și avea pe cineva în Paris. Are poze cu Celine Dion, cu Michael Jackson, are autografele lor în cabinet." , a mărturisit solista.

Georgiana Lobonț se pregătește pentru al treilea copil

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Captură YouTube]

Cântăreața de muzică populară este foarte fericită cu familia pe care o are, dar se pare că își dorește să o mărească.

Aceasta i-a pregătit o surpriză uriașă soțului ei și anume o vacanță în Dubai. Cei doi abia așteaptă să se relaxeze împreună, fiind prima dată după 5 ani de căsnicie când petrec mai mult timp singuri.

"Mergem în Dubai! Prima vacanță de când ne-am căsătorit, în doi. Poate venim în trei! Eu vreau al treilea copil, dar el încă...", a anunțat Georgiana Lobonț în cadrul emisiunii TV unde a fost invitată.

Reacția soțului nu a întârziat să apară și a oferit un răspuns care lasă loc de interpretări. Dintre cei doi, cea care își dorește mai mult este Georgiana, însă și Rareș are o completare la declarația ei.

"Eu aprob! Adică nu zic nici da, nici nu, cum e soarta. Până acum soarta a mers foarte bine pentru noi, deci eu mă las în mâna sorții.", a replicat soțul cântăreței.