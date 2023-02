Georgiana Lobonț răspunde complimentelor Marcelei Fota! Ce a avut de spus despre colega ei de breaslă: "E la fel ca sora ei" | EXCLUSIV

In articol:

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară de la noi din țară. Aceasta a colaborat cu artiști mari ai României, precum Armin Nicoară, Culiță Sterp, Baboiash și alții.

Marcela Fota, cuvinte de laudă la adresa Georgianei Lobonț

Este căsătorită cu Rareș Ciciovan, alături de care are doi copii superbi: Eduard Nicolas și Irina Maria.

Marcela Fota și regretatul său soț, Minel Păpăroiu, s-au căsătorit pe data de 2 februarie 2019, după 13 ani în care s-au iubit fără să țină cont de acte. Data nunții lor nu a fost aleasă întâmplător, pentru că în aceeași zi părinții artistei au împlinit 51 de ani de căsnicie. Fericirea celor doi proaspăt căsătoriți și cu multe planuri de viitor nu avea să dureze decât un an, pentru că bărbatul avea să se stingă din viață un an mai târziu în urma unui infarct, în timp ce se afla în incinta Serviciului de Taxe și Impozite Craiova, la doar 47 de ani. Întreaga familie și colegii de breaslă au fost alături de Marcela Fota în ziua în care a mers, alături de alesul inimii sale, în fața altarului.

La acea vreme, artista s-a mândrit nespus pentru că a devenit soția lui Minel Păpăroiu, postând o serie de imagini din ziua nunții sale alături de soțul și de fiul său, David. Georgiana Lobonț nu a trecut nici ea cu vederea fotografiile din ziua marelui eveniment ale colegei sale, moment în care a decis să-i transmită Marcelei Fota un mesaj special și să-i facă o urare care s-o atingă la suflet, în semn de apreciere.

„Ai fost și ești superbă! Vă doresc tot ce e mai bun și mai frumos! Pupici și îmbrățișări!”, a fost mesajul pe care Georgiana Lobonț l-a transmis colegei sale de breaslă, Marcela Fota, la numai câteva zile de la nuntă.

Contactată de WOWbiz, Marcela Fota și-a spus părerea sinceră despre Georgiana Lobonț. Amândouă sunt două artiste talentate, solicitate de public la evenimente și care sunt constant în atenția presei.

" Eu și Georgiana suntem colege, ne respectăm reciproc, atunci când ne întâlnim ne salutăm, ne susținem și vorbim. Ea este un om extraordinar, eu mă înțeleg foarte bine și cu ea și cu Rareș", a declarat Marcela Fota, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Georgiana Lobonț a vorbit despre Marcela Fota și sora acesteia

WOWbiz a contactat-o și pe Georgiana Lobonț, să aflăm totuși cum răspunde complimentelor colegei ei de breaslă. Artista nu a stat pe gânduri și ne-a spus părerea sinceră despre Marcela Fota, amintind și de sora acesteia, Mariana Ionescu Căpitănescu.

"Marcela este o fată extraordinară. Mereu mi-a plăcut de ea și am apreciat-o. Are carismă, cântă superb, are o feminitate aparte, iar mereu când ne întâlnim pe la filmări râdem și nu ni se mai termină poveștile. Are un suflet sensibil și bun la fel ca sora ei, doamna Mariana Ionescu Căpitănescu, se vede că au o educație aleasă. Sunt un model bun de urmat și mi-e tare drag de ele.", a precizat Georgiana Lobonț, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

