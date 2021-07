Georgiana Lobonț și Armin Nicoară, conflicte din cauza banilor. Artistul își cere partea sa de venituri: „Tremur de nervi”

Georgiana Lobonț și Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram] 20:56, iul 20, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Prietenia dintre Georgiana Lobonț și Armin Nicoară se pare că a fost de mult dată uitării. Din grupul vesel a cărei muzică anima orice petecere, au rămas reproșuri și conflicte fără a avea o rezolvare amiabilă.

Se pare că banii sunt motivul pentru care Armin Nicoară și Georgiana Lobonț au pus capăt prieteniei lor.

Cei doi cântăreți își aruncă, acum, cuvinte grele și se arată reciproc cu degetul.

Totul a început de la scandalul dintre Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț, după care Armin Nicoară a intervenit, creând un conflict de amploare.

Georgiana Lobonț a acuzat-o pe nașa copiilor ei, Vlăduța Lupău, că i-ar fi furat ideeile pentru viitorul colaj pe care artista îl pregătea.

Armin Nicoară, colaborări de succes cu ambele artiste[Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară îi cere Georgianei Lobonț banii de pe urma colaborărilor

Armin Nicoară a intervenit în conflictul celor două artiste și foste sale prietene. Celebrul saxofonist a colaborat cu ambele cânărețe, dar, din păcate, ambele colaborări muzicale au luat sfârșit destul de repede.

Însă, acum, artistul o acuză pe Georgiana Lobonț că nu a fost onestă și corectă în ceea ce privește partea financiară a colaborării dintre cei doi. Saxofonistul a declarat că ultima colaborare cu Georgiana Lobonț i-a adus numai ei profit, iar el nu ar fi primit niciun ban.

“ Eu am colaborat cu amândouă, au fost momente frumoase, dar a venit și răul. Pot să intervin acum și eu în această situație. Vreau să o întreb eu când îmi primesc banii pe colaborările cu ea? La prima piesă ți-am lăsat ție toate veniturile. Tremur de nervi și de supărare de două săptămâni, adică de doi ani. Ai venit la mine în casă și bărbatul tău a zis că tu nu mai suporți să apară și Claudia cu noi în videoclip. Eu am avut frăție cu voi, nu trebuia să se ajungă aici, trebuia să împărțim totul, nu după ce v-ați văzut cu banii să zici că n-ai nevoie să faci melodii cu no i.” a declarat Armin Nicoară într-o emisiune tv.

Georgiana Lobonț se apară și spune că la mijloc a fost o înțelegere și nu se pune problema de vreo înșelăciune.

“ E o piesă pe care am lansat-o împreună și înțelegerea a fost să postăm o piesă la mine pe canalul de YouTube, una la el și tot așa, ca fiecare să-și ia banii .” a lămurit lucrurile cânăreața.