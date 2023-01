Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, imagini rare din ziua nunții lor! Cei doi au fost cununați chiar de socrul artistei, preot de meserie

In articol:

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan s-au căsătorit în anul 2016, pe vremea în care artista avea doar 21 de ani. Cei doi se cunosc de circa 13 ani, însă se pare că, în ciuda obstacolelor pe care le-au întâmpinat în relație, inclusiv evenimentelor recente, cei doi au rămas împreună.

Ziua nunții a fost o zi foarte specială pentru cântăreață, la vremea aceea dorindu-și foarte mult să-și întemeieze o familie, lucru care s-a și întâmplat.

Georgiana Lobonț a strălucit în ziua nunții sale, cei doi fiind cununați chiar de tatăl lui Rareș Ciciovan, care este preot. Emoțiile au fost la cote maxime pentru întreaga familie, mai ales că artista a fost prima dintre cele trei surori care s-a așezat la casa sa. Cântăreața se mândrește și acum cu fotografiile de colecție de la nunta sa. La vremea respectivă, marele eveniment a fost marcat de Georgiana Lobonț în mediul online cu postarea unor fotografii alături de familie, alături de părinții lui Rareș, dar și de mama sa.

Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț au fost cununați de socrul artistei

Puțini sunt cei care știu că tatăl lui Rareș Ciciovan este preot, motiv pentru care, în ziua în care fiul lui s-a însurat, a fost nelipsit de la slujba căsătoriei, acolo unde a îmbrăcat straiele preoțești pentru le da celor doi, soț și soție, binecuvântarea. Artista a postat în mediul online la vremea respectivă o imagine în care se află cu socriiși soțul său, din timpul cununiei religioase, dar și o imagine în care se află alături de mama

Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț s-au împăcat, după ce bărbatul a anunțat divorțul

La scurtă vreme după ce Rareș Ciciovan a anunțat în spațiul public că va divorța de Georgiana Lobonț, fără să ofere nicio explicație ulterior niciunul dintre ei, și-au continuat vacanța oferind impresia că sunt cuplul perfect. Artista a ales să nu ofere detalii despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și soțul său și de ce a ales să facă asemenea mărturisiri, în ciuda insistențelor fanilor săi.

WOWbiz a încercat să ia legătura cu artista pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la cele întâmplate, însă Georgiana Lobonț a ales să nu dea curs acestei solicitări.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum, astăzi, e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență”, a spus soțul Georgianei Lobonț în urmă cu câteva zile.