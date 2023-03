Georgiana Lobonț vrea să șteargă totul cu buretele: "Oamenii au zis că e Armin la mijloc". Ce s-a întâmplat, de fapt, atunci când au apărut speculațiile despre divorț: "Nu am putut să îl opresc decât prin tăcere"

In articol:

Georgiana Lobonț trăiește o poveste de dragoste alături de Rareș Ciciovan, iar împreună au doi copii. Totuși, la începutul acestui an s-a zvonit că ar divorța, iar acum vedeta este hotărâtă să dea cărțile pe față și să spună cum se înțelege cu adevărat cu soțul ei!

Citește și: Georgiana Lobonț vorbește despre cel mai dificil moment de la concerte. Artista s-a destăinuit: "A devenit cel mai greu, dar mă simt iubită"| EXCLUSIV

Georgiana Lobonț, adevărul despre divorțul dintre ea și Rareș Ciciovan

Artista nu s-a mai ascuns și a ieșit public pentru a face lumină în ceea ce privește presupusul divorț dintre ea și soțul ei. Vedeta a mărturisit că nu are probleme în căsnicie, așa cum se speculase, și că și-ar fi dorit ca aceste zvonuri să nu fi existat niciodată. Bruneta a vrut să șteargă cu buretele acest subiect și să nu alimenteze și mai mult informațiile apărute în mediul online, astfel că a apelat la tăcere. Mai mult, Georgiana Lobonț a vrut să precizeze că nu a fost vorba nici măcar un moment de vreo strategie de marketing, așa cum se credea inițial, dar și că finul său, Armin, nu a avut nicio legătură.

Citeste si: Mădălina Crețan, adevărul despre moartea soțului ei: "A avut perioade în care s-a chinuit" Iris, fiica lui Nosfe, a presimțit moartea tatălui său- kanald.ro

Citeste si: O femeie gardian, filmată în timp ce sugea degetul unui deținut într-o închisoare. Imaginile au fost făcute publice| VIDEO- stirileprotv.ro

„ Nu voiam să apar, nicidecum cu asemenea subiecte. Eu am vrut cât mai repede să se șteargă cu buretele, să se oprească focul ăsta, dar nu am putut să îl opresc decât prin tăcere. Ei s-au gândit că poate este vreo strategie de a-și face reclamă, dar eu nu am nevoie de nicio reclamă, în momentul ăsta. A ieșit cumva ca și cum ar fi fost strategic, dar nu aveam nevoie de așa ceva. Oamenii au zis că e ori chestia asta, ori chestia că e Armin la mijloc. Nu am de ce să mă feresc sau să mă ascund.”, a declarat vedeta, potrivit antenastars.ro.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Georgiana Lobonț și soțul ei au păstrat discreția, dar acum au vrut să știe toată lumea: "Al treilea copil". Artista și Rareș Ciciovan își doresc să devină din nou părinți

Citeste si: „S-a chinuit!” Văduva artistului a rupt tăcerea despre moartea lui Nosfe și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele sale clipe!- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate? Tradiții și obiceiuri străvechi!- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, dezvăluiri neașteptate despre artistă:”Lumea a judecat-o foarte greșit, fără să se știe motivul. Vrea copii”- radioimpuls.ro

Georgiana Lobonț, supărată pe Armin Nicoară

Faptul că Armin Nicoară s-a implicat în această neînțelegere și a făcut câteva declarații fără ca problema să-l vizeze în mod direct a reprezentat un motiv de supărare pentru Georgiana Lobonț. Vedeta a dezvăluit că își dorea ca finul ei să nu iasă în public și să vorbească despre acest subiect:

„Pe moment m-am supărat pe Armin Nicoară, pentru că voiam să tacă, pentru că nu avea ce să spună. Nu era, în primul rând, problema lui. Oamenii au început să lase comentarii, că ești cum ești, că din cauza lui, el s-a alarmat. A primit amenințări”, a mai completat artista.