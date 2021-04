Georgiana, soția lui Cătălin Moroșanu de la Survivor România, primele declarații despre accidentarea acestuia: „Să vină acasă întreg”

In articol:

Cătălin Moroșanu este un sportiv de excepție și a demonstrat asta în nenumărate rânduri în ringul de luptă, unde a căștigat notorietate. Acum, acesta este concurent la emisiunea fenomen Survivor România, difuzată de joi până duminică pe Kanal D, fiind în echipa Faimoșilor.

Chiar și în cadrul emisiunii a arătat de ce este în stare, aducând puncte valoroase echipei. Însă nu a fost ocolit de ghinioane. Pe unul dintre traseele din Republica Dominicană, Cătălin Moroșanu s-a accidentat destul de grav. Georgiana Moroșanu, soția acestuia, spune că fostul sportiv avea probleme mai vechi la genunchi.

Cătălin Moroșanu[Sursa foto: Instagram]

Soția lui Cătălin Moroșanu reacționează după accidentarea soțului ei

Georgiana Moroșanu este îngrijorată pentru starea de sănătate a soțului ei, în contextul accidentării de pe traseul de la Survivor România. Aceasta a dezvăluit că faimosul avea probleme de dinainte să ajungă în Republica Dominicană. Cătălin Moroșanu avea probleme mai vechi la unul dintre genunchi, iar dacă a recidivat, spune Georgiana, situația s-ar putea să fie îngrijorătoare. Soția faimosului spune că vrea ca soțul ei să vină acasă „întreg”.

Citeste si: Survivor România, duminică, 4 aprilie. Cătălin Moroșanu, accidentare gravă pe traseu. Meciul de comunicare vine cu o surpriză uriașă VIDEO

Citeste si: Îl mai știți pe Sergiu, tăticul călăreț de la Iași? A dat cu piciorul la tot, a vândut casa cumpărată din donații și s-a mutat din nou în ghetou. Acum, în fața porții stă parcat șmecherește un BMW X6 – Foto- bzi.ro

„Avea la genunchi o poveste mai veche, care-l mai supără din când în când. Dacă a recidivat, atunci e o problemă destul de serioasă. După cum îl ştiu, însă, nu se va da bătut cu una, cu două. Însă, recunosc, sunt uşor îngrijorată în aceste zile!

Pentru mine contează să vină acasă întreg. Cât mai repede. Să câştige cine o vrea, dar Cătălin al meu să revină mândru de el, bucuros de participare şi de eforturile depuse!”, a declarat Georgiana Moroșanu pentru playtech.ro.

Georgiana și Cătălin Moroșanu[Sursa foto: Instagram]

Ce o supără cel mai tare pe Georgiana Moroșanu

Soția lui Cătălin Moroșanu a dezvăluit că cel mai tare o nemulțumește că nu poate lua legătura cu soțul ei. Mai mult, Georgiana spune că oamenii sunt foarte sceptici când la povestește că ea și soțul ei nu au mai vorbit de când el a părăsit România, adică de la finalul anului trecut.

Citeste si: Cătălin Moroșanu, accidentare gravă pe traseu la Survivor România. Verdictul medicului, greu de acceptat de luptător. „Am făcut o greșeală!”

„Cel mai supărător lucru este faptul că nu putem vorbi. Nu avem cum să luăm legătura. Și, știți ce? Nimeni nu mă crede când le spun că nu am mai vorbit de atâta vreme cu el. Mă mai întreabă colegii de muncă sau chiar pacienții, dintre cei care știu ce relație am cu Cătălin, mai ales, când am vorbit cu el ultima dată. Când le spun că nu am mai vorbit de la finele anului trecut, se uită tare neîncrezători la mine”, a mai adpugat soția faimosului.

Georgiana și Cătălin Moroșanu[Sursa foto: Instagram]