Gerard Pique, ironizat de cântăreața Adele! Cum a reacționat artista după ce a văzut recitalul Shakirei: „Pique a dat de necaz!”

Gerard Pique rămâne în lumina reflectoarelor și după încheierea carierei de fotbalist, din pricina despărțirii de cântăreața Shakira. Vezi ce a declarat Adele despre fostul fotbalist de la FC Barcelona!

Shakira a împărțit lumea în două după ce a lansat o melodie în care îi atacă direct pe Gerard Pique și pe noua lui iubită, Clara Chia Marti. Astfel, de partea artistei s-a poziționat și cântăreața Adele, care l-a ironizat pe Gerard Pique în public.

Mai exact, în timpul unuia dintre concertele pe care le-a susținut în Las Vegas, Adele a provocat o persoană venită la spectacol să numească o altă artistă pe care o apreciază, excluzând-o pe ea. Imediat când a auzit numele Shakira, Adele a început să râdă zgomotos: „Oh, am văzut-o aseară la Jimmy Fallon (n.r. - pe Shakira). Ho, ho! Fostul ei soț a dat de necaz!”, a spus artista de origine engleză.

De menționat este că Shakira a avut o apariție uluitoare în SUA, în cadrul emisiunii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, iar prestația sa a fost extrem de apreciată. Fanii au cântat împreună cu ea, cuvânt cu cuvânt, întreaga piesă „BZRP Music Session #53”, compusă alături de DJ-ul argentinian Bizarrap.

Adele on Shakira during her latest show:



“I saw her performance last night on Jimmy Fallon… oh her ex-husband’s in trouble!” pic.twitter.com/mypCJuNJ9G