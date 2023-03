Gerard Pique, primele declarații după despărțirea de Shakira! Ce a putut să zică fotbalistul despre copiii lui și ai artistei: „Fac doar ce vreau eu”

In articol:

Gerard Pique și Shakira au fost considerați mult timp un cuplu model, care nu poate fi destrămat de nimeni și nimic. Toată lumea a avut șoc în momentul în care a ieșit la iveală că relație lor, de peste un deceniu, a ajuns la final, după ce fotbalistul a decis să-și regăsească fericirea alături de o tânără în vârstă de 23 de ani.

De la pornirea scandalului, Gerard Pique și noua lui iubită au decis să păstreze maximă discreție cu privire la relația lor și să nu ofere vreo declarație în acest sens, în ciuda multiplelor mărturisiri ale Shakirei despre situația neplăcută cu care s-a confruntat în plan sentimental în ultimele luni. Recent, însă, fostul iubit al cântăreței a rupt tăcerea despre scandalul în care a este implicat, printr-o postare scrisă în mediul online.

Gerard Pique, primele declarații după despărțirea de Shakira

După multe luni de tăcere, Gerard Pique a vorbit despre cum vede situația în care este implicat, dar și despre cum gestionează situația cu cei doi copii ai săi. Fostul soț al Shakirei este dispus să își trăiască viața în continuare conform propriilor dorințe și principii de viață, în ciuda faptului că imaginea sa a fost pătată după ce a s-a aflat că se iubește cu altcineva și a ales să o părăsească pe Shakira.

De asemenea, Gerard Pique i-a adus în discuție și pe cei doi copii ai săi, care au venit pe lume în timpul relației cu Shakira. Fotbalistul a lăsat să se înțeleagă faptul că nu va permite ca această situație să-i afecteze pe cei mici.

„ În continuare, fac doar ce vreau! Vreau să fiu fidel doar principiilor mele. Nu am vrut să dau bani ca să îmi spăl imaginea. Au fost schimbări în viața mea. Important e că am reușit să rămân fericit. Fiecare părinte are datoria să își protejeze copiii, iar asta se aplică și în cazul meu.”, a scris Gerard Pique, în urmă cu puțin timp, pe pagina personală de Instagram.