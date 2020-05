In articol:

Elena Constantinescu a trecut printr-un șoc emoțional la sfârșitul lunii aprilie, atunci când locuința i-a luat foc, după ce un vecin de la un etaj superior a aruncat la întâmplare o țigară aprinsă.

Femeia de 85 de ani din Galați, mare iubitoare de animale, a simțit că a paralizat atunci când a văzut flăcările care îi înconjoară casa.

În casă, alături de ea, se mai aflay 5 pisici și un cățel.

Flăcările s-au stins din balcon către apartament chiar sub ochii neputincioși ai bătrânei. Îngrijorată pentru viața ei, dar și a animalelor sale de companie, femeia a încercat să stingă focul.

″Ţipam de sus “Fie-vă milă, ajutor! Chemaţi...” Cât puteam! Dar nu ştiu cum de n-am paralizat doamnă, că am simţit că mi s-a răcit tot corpul şi tot timpul mă închinam. Am bătut cu mătura, am avut nişte bidoane cu apa.”, a povestit ea pentru stirileprotv.ro.

După stingerea flăcărilor, în jurul ei a rămas doar scrum

Pompierii care s-au deplasat la fața locului au reușit să stingă flăcările care i-au distrus balconul și o parte din locuință.

Din fericire, atât ea, cât și cele 6 animale au scăpat cu bine în urma incendiului.

Mai mult, o asociaţie pentru protecţia animalelor din oraş, cu care ea colabora, i-a venit în ajutor. Voluntarii şi-au făcut griji şi pentru pisicile care au rămas în casa sigilată de anchetatori după incendiu.

“Toate pisicuţele sunt în viaţă, ele au reuşit să se ascundă. Din păcate, nu m-am aşteptat să găsesc ceea ce am găsit, dar, având în vedere că iubitorii de animale sunt şi iubitori de oameni, am adunat o echipă numeroasă, de peste 15 oameni, cu ajutorul căreia încercam să descongestionăm apartamentul.”, a spus Corina Grigore, preşedinte “Ajutaţi-l pe Lăbuş!”

Voluntarii, impresionați de povestea fostei educatoare Elena Constantinescu își doresc să facă pentru ea mai mult decât o curățenie generală.

“Sunt o iubitoare şi eu mare de animale şi să ajut un om la nevoie, astea sunt gândurile. Să facem ce se poate, tot ce se poate! Are mare nevoie şi, cine poate, să vină să ajute. Cu materiale, să facă curăţenie în apartament. Un var, geamuri, farfurii, veselă, tot ce trebuie. Nişte mobilă nouă, probabil. Multe trebuiesc.”, au mai spus voluntarii.