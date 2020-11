Gest fără precedent! Klaus Iohannis e implicat! Răzvan Botezatu i-a dat ”fatala”

Mai exact, după ce a fost anunțată carantinarea parțială a României, Răzvan Botezatu ”și-a ieșit din pepeni” și a reacționat în consecință.

In articol:

Citeste si: Carmen de la Sălciua, făcută praf de Răzvan Botezatu! ”Nu se face așa ceva! E un lucru intim”

Citeste si: Răzvan Botezatu l-a făcut praf pe Dan Bittman! ”Nici mie nu îmi convine, dar nu mă bag unde nu mă pricep”

”Nu am ce să spun multe, dar mă uit și văd că nu mai există soluții. Știu, și sunt conștient că nu e de joacă cu acest virus, că există mii, chiar zeci de mii de victime. Dar, pe de altă parte, îmi văd prieteni distruși din toate punctele de vedere, oameni care rămân doar în viață, dar care sunt falimentați, aduși la sapă de lemn. Mă refer, evident, mai mult la cei din industria restaurantelor și cea artistică, cei care, la ora actuală, nu mai au nicio soluție, sunt la marginea falimentului și, sincer, oamenii din spate sunt în situația de a muri de foame. De aceea, într-un fel, am vrut să îi atrag atenția lui Klaus Iohannis și i-am trimis un pachet. Sper să înțeleagă ce am vrut să îi transmit și să găsească soluții pentru oamenii aceștia, nu doar să ne carantineze”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Citeste si: Vremea joacă ping-pong cu noi. Ce temperaturi vor fi în weekend - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Razvan Botezatu a ost la vot si a ironizat nebunia coronavirusului

Așa că, pentru a-l impresiona pe Klaus Iohannis, Răzvan Botezatu i-a trimis la Cotroceni un pachet cu un tricou, diverse pixuri, agendă și alte aemenea lucruri, toate cu mesajul pe care l-a lansat acum câteva luni. ”Sper să poarte aceste lucruri, sunt cadouri pentru președintele României, dar cadouri cu tâlc. Poate înțelege el, că pe el mă bazez să priceapă, alții nu vor să înțeleagă că situația este disperată pentru mulți oameni din cauza coronavirusului, și nu doar pentru cei care se îmbolnăvesc”, a mai spus Răzvan Botezatu.

România a depășit pragul de 10.000 de infectări cu coronavirus

România a depășit pragul de 10.000 de infectări cu Covid, înregistrate într-un interval de 24 de ore. Pe 6 noiembrie au fost raportate 10.260 de cazuri noi. Alți 123 de români au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, în timp ce la terapie intensivă sunt internați 1001 pacienți COVID. Până astăzi, 6 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 287.062 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 195.971 de pacienți au fost declarați vindecați.

Răzvan Botezatu, sătul de coronavirus

Răzvan Botezatu recunoaște că pandemia i-a dat toate planurile peste cap. ”Cum să îmi convină mie că sunt barurile închise?? Că nu sunt restaurante? Și mie mi-ar fi plăcut să mă duc undeva, să ascult muzică live, de calitate, dar nu se poate. Dacă ieșeam suficient, poate îmi găseam și eu un iubit, așa sunt singur. Acum, când vine vorba de iubiți, mă gândesc că ar fi bun unul cu bani mulți, zile puține, și generos. Că nu mi-ar strica un sponsor (râde, n. red.). Dar nici să risc să ies pe aiurea, să stau în aglomerație, că așa zice Dan Bittman. Să își vadă de muzică, că se pricepe, eu îmi văd de ale mele, iar medicii să își facă treaba”, a mai precizat Răzvan Botezatu.