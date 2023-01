Gest impresionant făcut de o româncă stabilită în Germania, pentru un tânăr care a trăit la orfelinat. Ce decizie a luat când i-a auzit povestea: "Fata mea are 14 ani și o pup de noapte bună. Pe omul ăsta cred că nu l-a pupat nimeni de noapte bună"

In articol:

Un tânăr care a ieșit de curând din centrul de plasament Gherla a avut parte de o surpriză colosală. Robert a părăsit orfelinatul decis să-și clădească o viață prin propriile forțe și să-și caute chirie, dar s-a lovit de refuzul proprietarilor, care nu erau dispuși să semneze un contract și să-l depună la ANAF.

Băiatul, care beneficiază de un ajutor oferit de Primărie, a povestit pe Facebook despre situația cu care se confruntă, în speranța că va găsi, într-un final, un apartament de închiriat. S-a trezit, însă, cu un mesaj neașteptat din partea unei românce stabilite în Germania.

Povestea lui Robert a impresionat-o pe o româncă stabilită în Germania

Robert Isztoica are 23 de ani și o poveste impresionantă. Viața l-a pus de multe ori la încercare, dar a reușit să depășească fiecare obstacol. A trăit într-un centru de plasament, iar de curând a decis să-și ia viața în propriile mâini și să fie liber. Doar că s-a lovit din nou de probleme. Imediat după ce a părăsit casa de copii, tânărul a hotărât să-și caute chirie în Cluj, printr-un proiect social derulat de Primărie.

Niciun proprietar nu a fost, însă, dispus să semneze un contract, pe care să îl declare la ANAF.

Cum nu a reușit să găsească o locuință, Robert a scris pe Facebook despre situația în care se află, în speranța că va putea da peste un titular care să fie de acord să i se plătească chiria de către Primăria Cluj: "Am locuit la centrul de plasament și săptămâna trecută am ieșit din centru, sunt pe propriile picioare. Primăria Cluj, prin DASM, are un proiect care subvenționează chiria, adică care plătește timp de trei ani de zile chiria tinerilor care au ieșit din centrele de plasament cu scopul de a-i integra mai bine social.

Am încercat să discut cu mai mulți proprietari legat despre acest proiect, însă nu au fost de acord, pentru că presupune să fie înregistrat contractul de închiriere la ANAF, extras CF a imobilului, cont bancar unde să vireze banii pentru chirie din partea Primăriei Cluj lunar și copie de pe buletin. Mulți când au auzit acest lucru nu au fost de acord pentru că nu doresc să se "amestece cu statul". Vă cer sprijin în mod respectuos, dacă cunoașteți un proprietar în Cluj unde să fie de acord să i se plătească chiria de către Primăria Cluj și să dea actele necesare pentru a trimite lunar bănuții. Bugetul maxim: 1850 de lei- chiria și cheltuielile.", a scris Robert Isztoica, pe grupul de Facebook Chirie CLUJ-NAPOCA.

La scurt timp, tânărul de 23 de ani s-a trezit cu un anunț din partea Ralucăi Gilles, o româncă stabilită în Germania, care i-a pus la dispoziție cheile apartamentului său: "De multe ori nu facem bine nu pentru că nu vrem, ci pentru că nu știm. Dacă nu citeam pe Facebook, n-aș fi aflat prin ce trece Robert. Trăim în lumea noastră, suntem fericiți și nu-l vedem pe cel de lângă noi. Îți imaginezi că poate fi greu la orfelinat, dar când afli amănunte îți dai seama că unor copii li s-au întâmplat lucruri îngrozitoare. Eu am apartamentul acesta la Cluj pentru când mai vin în țară. Mi-e drag de el, că l-am făcut pentru mine. Vin cu familia acolo, la Cluj e frumos. Dar nu e în regulă să stau cu apartamentul gol când un om riscă să rămână pe stradă. Și vorbim de un om bun, care n-a avut nicio șansă în viață. Eu am copil. Fata mea are 14 ani și o pup de noapte bună în fiecare seară. Pe omul ăsta cred că nu l-a pupat nimeni, niciodată, de noapte bună.", a povestit Raluca Gilles, pentru libertatea.ro.

Gestul femeii l-a lăsat fără cuvinte pe Robert. Cu toate acestea, tânărul nu vrea să profite de generozitatea româncei, ci spune că va locui în apartament până va reuși să închirieze o locuință de unul singur, în condiții legale: "Mi-a scris o doamnă stabilită în Germania: te duci acolo, iei cheile și folosești apartamentul până te stabilizezi ca lumea! La o zi după ce am postat pe Facebook, m-am trezit într-un apartament cu condiții de lux, ultracentral. Dar nu vreau să profit de ea, că nu acesta e scopul meu. Eu vreau să fiu liber și să mă duc mai departe cu demnitate. M-am lovit de foarte multă stigmatizare și discriminare, am avut parte de multă batjocură și bătaie, ca orice tânăr care a trăit la casa copilului. Acum vreau să-mi văd de studii și să-mi refac relația cu familia mea, cu mama mea, să pot ierta pentru că am fost abandonat.

Îi mulțumesc doamnei care mi-a dat pur și simplu cheile de la casă. Nu vreau să profit de generozitatea ei. Acum stau gratis aici până voi găsi pe cineva care să-mi închirieze un apartament în condiții legale. Sunt convins că lucrurile se vor aranja până la urmă. Nu mă dau bătut.", a mărturisit tânărul, pentru sursa citată.

