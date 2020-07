Un gest impresionant a venit din partea unei fetițe de doar 12 ani: micuța, infectată cu COVID-19, a insistat să fie tratată în spital, pentru a nu-și pune în pericol mama grav bolnavă.

Micuța s-a infectat de la o prietenă care era asimptomatică și a insistat să se interneze, deşi mama ei a insistat să stea acasă. Cele două sunt nedespărţite de la naştere, pentru că mama o crește singură pe cea mică, din cauza unei tragedii care s-a produs în familie în urmă cu ceva timp.

Micuța Ariana a impresionat toți medicii și asistenții din secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal din Oradea, prin gestul ei care a demonstrat câtă maturitate a avut.

În anul 2018, mamei fetiței i-a fost descoperită o afecţiune oncologică. Ea a fost operată pentru extirparea unei tumori, apoi a urmat patru sesiuni de chimioterapie la Cluj, iar tratamentul său continuă și chiar acum la Oradea.

„Încă de la aflarea rezultatului, Ariana a hotărât că se internează, mi-a zis că vrea s-o las la spital. Nu avea niciun semn de boală, dar ştie de pe net şi de la televizor că şi persoanele asimptomatice pot transmite virusul (….) Când m-a văzut plânsă şi-a dat seama că şi al doilea rezultat a ieşit rău. Mi-a spus hotărâtă că vrea să o sun pe doamna doctor, că vrea să se interneze. I-am răspuns că eu nu vreau, dar pur şi simplu s-a dus în cameră, şi-a făcut singură bagajul şi apoi mi-a cerut să sun la Salvare, s-o ducă la spital. Am ieşit în curte plângând. Până să vină ambulanţa au trecut 10 minute, când a ajuns eram epuizată. A ieşit şi o vecină să ne îmbărbăteze, iar echipajul ne-a promis că vor avea grijă maximă de Ariana. Am vrut s-o însoţesc până la Infecţioase, dar nu s-a putut”, a declarat mama fetiței, conform Bihoreanul.ro.