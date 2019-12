Luiza Melencu ar fi trebuit să împlinească astăzi vârsta de 19 ani, iar rudele încă o așteaptă îndurerați.

Gest sfâșietor de ziua Luizei. Fata ar fi împlinit azi 19 ani, iar mama și bunicul i-au pregătit o surpriză

Luiza Melencu este așteptată acasă de ziua ei.

Citeste si: Fiul Vioricăi Dăncilă este devastat după divorţ şi pierderea alegerilor de către mama sa! După un an de coşmar, Victor şi-a lăsat barbă şi e plin de cearcăne! FOTO

Citeste si: Cornel Galeș și-ar fi prevestit moartea. Detaliul observat de internauți: „Parcă postarile astea au dat de înțeles”

Mama și bunicul ei i-au pregtit o surpriza fetei, cu speranța că le va face o surpriză și va intra pe ușă. Rudele apropiate ale fetei i-au pregătit un tort.

Luiza Melencu este de negăsit de mai bine de nouă luni. Mama și bunicul fetei au mers vineri la Palatul Cotroceni, unde au avut o discuție cu consilierul preşedintelui României, Andrei Muraru.

Familia Luizei Melencu merge cu speranță în suflet la Palatul Cotroceni:„Sper să nu plecăm dezamăgiţi”

După spusele mamei, consilierul a promis că o va sprijini pe aceasta în ceea ce privesc căutările cu privire la dispariţia fetei. "O să vedem pe parcurs. (...) A zis că o să fim ajutaţi, cu siguranţă", a declarat Monica Melencu.

Înainte de a pleca spre Palatul Cotroceni, bunicul a acordat un interviu pentru Mediafax.

„Mergem cu convingerea că vom afla, într-adevăr...., adică altceva cu totul decât ne spun procurorii, pentru că, după câte am mai afirmat, domnul preşedinte are cu totul alte pârghii şi multe servicii la dispoziţie. Sper să nu plecăm dezamăgiţi, să ni se dea o veste bună. (...) Noi, ca familie, n-am crezut şi nu vom crede niciodată că Luiza a fost omorâtă. Luiza a fost răpită şi traficată. Vă rugăm frumos, vă rugăm mult de tot, rezolvaţi-ne această problemă!. Dacă nici dumnealui nu poate, prin serviciile pe care le are la dispoziţie, chiar e ultima speranţă. Sper să nu plecăm dezamăgiţi”, a declarat bunicul Luizei Melencu.