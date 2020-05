In articol:

Dana Rogoz a devenit mamă pentru a doua oară pe 20 mai. Sarcina și nașterea au decurs foarte bine, doar că faptul că a născut în plină pandemie de coronavirus, o face pe tânăra mamă să fie mai vigilentă cu puiul ei. Dana Rogoz nu a primit vizite la spital nici măcar de la soțul și fiul ei, dar se pare că și acasă s-a ghidat după aceleași reguli.

Cum a fost vizitată Dana Rogoz de soțul și fiul ei la maternitate

Din păcate, membrii familiei nu au putut face încă cunoștință cu micuța Lia, însă soțul Danei Rogoz și fiul acesteia au găsit o modalitate de a o vedea pe cea mai nouă membră a familie.

Radu Dragomir l-a luat pe fiul său de mânuță și a mers la Dana Rogoz la spital, însă nu a încălcat regulile impuse de autorități. Proaspătul tătic și-a văzut fetița de cealaltă parte a străzii spitalului, de la distanță. Dana a ieșit la fereastră să o arate pe Lia și cu acea ocazie a și imortalizat emoționantul moment. (Citește întregul articol aici)

Dana Rogoz nu primește vizite nici de la mama ei. Gestul a stârnit revoltă în rândul fanilor

Dana Rogoz a făcut o mărturisire care i-a cam revoltat pe fanii ei. Proaspăra mămică a spus că a fost vizitată de mama ei, dar nu a lăsat-o să intre în casă, ci doar a primit pachețelul cu haine.

„Ieri ne-a vizitat mama mea in dreptul geamului. A fost prima oara cand am vazut-o si eu si Vlad din data de 11 martie! Inca nu primim vizite, asadar i-a lasat la intrarea in casa un cadou nepoatei: hainute crosetate de ea in perioada izolarii. M-am emotionat gandindu-ma ca exact asa ma imbraca si pe mine. Unele lucruri nu se schimba in 34 de ani.

P.S. pozele sunt facute de Vlad acum cateva minute”, a scris Dana Rogoz în urmă cu puțin timp pe Instagram.

Mărturisirea i-a cam bulversat pe fani care au scris repede în comentarii că nu ar fi trebuit să primească nici pachetul dacă voia să se ferească de virus.

„Păi, nu-ți primești mama sa-si vadă nepoții, dar primești în schimb darurile făcute de ia cu mâinile ei!? Unde este logica?” a scris o internaută. „Cum să nu primești MAMA în casă? 😢”, a scris o altă internaută.

Și cum în orice dezbatere sunt și păreri pro și păreri contra, au fost și tinere mămici care au salutat decizia Danei Rogoz și pun precauția pe primul loc.

„Sunt de acord cu tine Dana ! Trebuie SA fim responsabili si sa pastram distanta . Noi doar cu masca de protectie si pastrand distanta ii vedem pe bunici si asta de cateva zile .Copii au stat aproape 3 luni fara SA vada pe nimeni. Incet ,incet speram SA revenim la normal Salutari din Spania!”, a scris o altă internaută.