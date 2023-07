Gestul cu care Marcela Fota i-a pus pe internauți pe gânduri! Imaginile făcute publice pe internet

In articol:

În urmă cu o seară, Marcela Fota și sora sa, Mariana Ionescu Căpitănescu au fost prezente la o nunta unor prieteni dragi. De acolo au postat în mediul online o serie de imagini pentru fanii lor, pentru a-i ține la curent pe aceștia. Printre cele cu mirii și cu diferitele momente din timpul petrecerii, Marcela Fota a postat în mediul online un scurt filmuleț cu rochia sa, fiind filmată din partea laterală.

În acel moment, a făcut un gest care a dat de gândit fanilor, respectiv, preț de câteva secunde, și-a mângâiat burtica cu mâna.

Gestul Marcelei Fota de a-și atinge zona abdomenului cu mâna i-a făcut pe mulți să creadă că este ceva mai mult decât un simplu gest, mai ales că artista a menționat de nenumărate ori că își dorește să devină mămică pentru a doua oară și că ar fi foarte fericită în cazul în care ar rămâne însărcinată. În realitate, însă, artista nu așteaptă un copil și nici nu are intenția de a ascunde o posibilă sarcină, în contextul în care a mărturisit publicul că visul ei este să aibă o familie numeroasă, așa cum este și cea din care ea provine.

Marcela Fota își dorește să devină din nou mămică

Marcela Fota are un copil pe nume David, care nu mai este demult un copil. Tânărul are vârsta de 13 ani, însă se pare că mama sa și-ar dori să-i facă minim un frățior sau o surioară, alături de actualul ei iubit.

Artista a menționat de mai multe ori că își dorește să dea naștere din nou, însă nici nu face din acest lucru un scop. Artista se lasă în mâinile destinului, fiind decisă să primească cu brațele deschise tot ceea ce îi este oferit.

„Mi-aș fi dorit să am măcar doi copii. Ținând cont de faptul că eu provin dintr-o familie foarte numeroasă, mi-ar fi plăcut, î nsă așa a fost să fie, să am doar un copilaș, care este minunea mea și a fost, așa… am spus-o exact în acest mod. Mi-ar fi plăcut să am mai mulți copii. Știi cum e? Se spune că nu trebuie să ne facem noi planuri, pentru că Dumnezeu le are pe ale lui. Așa că… ce o vrea Dumnezeu, dar nu, n u este vreun plan sau vreun proiect pe care să mi-l fi propus și să zic: «Domne’, trebuie să se întâmple acest lucru!»”, a spus Marcela Fota în cadrul unui interviu.

