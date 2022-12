Gestul cu care Smiley l-a impresionat profund pe Pavel Bartoș. Actorul nu se aștepta la una ca asta: "Așa, ca să înțelegi ce prieten îmi este el mie!"

In articol:

Smiley și Pavel Bartoș împart de ani buni aceeași scenă și formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de prezentatori din România, dar au și o relație de prietenie cu totul specială.

Cei doi se sprijină reciproc și își sunt alături în cele mai importante momente, indiferent de situație. O dovedește chiar gestul pe care iubitul Ginei Pistol l-a făcut pentru actor, de curând. Pavel Bartoș a fost de-a dreptul impresionat!

Smiley, gest emoționant față de Pavel Bartoș: "Așa, ca să înțelegi ce prieten îmi este el mie!"

Smiley l-a luat prin surprindere pe Pavel Bartoș, în urmă cu câteva luni. Iubitul Ginei Pistol a preferat să-și sărbătorească ziua de naștere în compania actorului și să i se alăture acestuia pe platourile de filmare. Gestul artistului nu doar că l-a impresionat pe Pavel Bartoș, ci l-a făcut să realizeze încă o dată cât de frumoasă este prietenia lui cu Smiley: "Mă înțeleg cu Smiley așa cum trebuie să se înțeleagă doi prieteni. Vreau să vă zic că Smiley și-a rupt singura lui zi liberă, ziua lui de naștere, care a fost pe 27 iulie, și și-a dedicat-o acestui film (n.r – „Ramon”).

Noi am filmat împreună pe 27 iulie, fix de ziua lui de naștere, când el trebuia să fie liber. Așa, ca să înțelegi ce prieten îmi este el mie! Pot să îți zic că îmi aduc aminte, de atunci, de la filmări, un lucru foarte mișto. Era Gina cu copilul alături de noi, și toți încercau să îl sărbătorească pe Smiley și toți, de acolo, le spuneau, mai stați un pic, mai avem un pic de filmat.", a povestit emoționat Pavel Bartoș, pentru click.ro .

Smiley și Pavel Bartoș [Sursa foto: Instagram]

Pavel Bartoș, producătorul unei pelicule care se anunță a fi de succes

Pe lângă televiziune, Pavel Bartoș mai are și o altă pasiune: actoria. Colegul lui Smiley a urcat, de-a lungul anilor, pe cele mai mari scene, iar de curând a anunțat că va putea fi văzut și într-o peliculă cinematografică, intitulată "Ramon", în care este producător și protagonist: "Am filmat acest film prin București, sunt foarte multe locații, de exemplu: aeroport sau foarte multe exterioare, interioare. Am fost și am filmat și într-o podgorie...Doamne, am filmat în foarte multe locuri! Am avut nevoie de o echipă extraordinară atât tehnică, cât și artistă, care cumva au corespuns la inima noastră.", a mărturisit Pavel Bartoș, pentru sursa citată.

Pavel Bartoș [Sursa foto: Instagram]