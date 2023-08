„Gestul ei a fost foarte grav” Care este starea de sănătate a Mariei Ilioiu, după ce a încercat să se sinucidă?! Fosta ispită este internată la un spital de psihiatrie: „Va trebui să se reechilibreze emoțional”

In articol:

Maria Ilioiu a trecut prin clipe cumplite, după ce în urmă cu două zile a încercat să se sinucidă. Fosta ispită a fost găsită aproape inconștientă în locuința, asta după ce iubitul ei Andrei a trimis o ambulanță în urma unui videoclip postat de blondină pe rețelele de socializare.

Cum se simte Maria Ilioiu, după ce a încercat să se sinucidă

Bărbatul a făcut declarații despre starea ei de sănătate!

În urmă cu doar două zile, Maria Ilioiu a recurs la un gest extrem și a încercat să se sinucidă din cauza echipei de producție din care făcea parte, care ar fi umilit-o și denigrat-o, mărturisea chiar ea. Blondina a postat un videoclip pe contul ei de Instagram în care se putea observa foarte clar că nu este într-o stare prea bună.

Imediat ce a văzut filmulețul, iubitul ei Andrei a sunat imediat la 112 și le-a oferit oamenilor de la salvare toate codurile de la locuința Mariei, pentru a putea intra peste ea, deoarece el plecase din București. Bărbatul a mers ulterior la ea la spital, unde i se făcuseră spălături stomacale și o intubaseră. Medicii l-au anunțat pe Andrei că gestul iubitei sale a fost unul foarte grav, iar drept urmare a fost internată la un spital de psihiatrie.

„Ea trebuia să plece cu mine vineri din București. Toată săptămâna mi-a zis ba că merge cu mine, ba că nu se simte bine și nu merge. Fiind cu un grup mai mare, a trebuit să plec chiar și fără ea. Sâmbătă dimineața m-au întrebat prietenii mei dacă am văzut ce a postat Maria. Atunci am sunt-o instant, dar parcă nu era ea. Vorbeam cu o umbră, cu un ecou. Am intrat în panică, am trimis Salvarea, le-am dat toate codurile ca să intre peste ea în bloc și au găsit-o așa cum au găsit-o.

Am mers la spital, ea deja era intubată, îi făcuseră spălături stomacale. Când urma să o iau acasă, doctorii mi-au spus că gestul ei a fost foarte grav și că va trebui să se reechilibreze emoțional într-un cadru corespunzător. În acest sens, a fost internată la Obregia și am înțeles că până miercuri, joi, va sta oricum.”, a povestit iubitul Mariei, pentru Fanatik .

Maria Ilioiu este internată la un spital de psihiatrie din București.

Andrei, iubitul Mariei Ilioiu a povestit că starea acesteia este stabilă momentan, însă este sedată și momentan nu poate să poarte o discuție aptă cu ea. Acest este de părere că zilele pe care le va petrece la spitalul de psihiatrie îi vor fi benefice în drumul ei spre vindecare.

„Acolo este un regim destul de strict, nu are telefon, nu pot să iau legătura cu ea. Sun la centrală, mă cert cu asistentele de pe acolo, nu vor să mi-o dea la telefon, un adevărat circ. Dar o să merg să o vizitez. Maria este într-o stare stabilă acum, dar destul de proastă. Bănuiesc că în momentul ăsta este cea mai bună soluție pentru ea. Acasă a mai stat și nu am reușit nici eu să o ajut, nici familia ei.

Am vorbit ieri cu ea, am stat în jur de o oră. Nu era aptă pentru discuții, mai mult îngâna decât vorbea, părea foarte obosită. Era sedată. Dar am stat de vorbă cu ea, se liniștise, era cât de cât mai ok. Este stabilă, zic eu, în locul în care trebuie ca să se poată reechilibra. Mai departe vom vedea ce e de făcut”, a mai spus iubitul blondinei pentru sursa menționată anterior.