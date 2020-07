In articol:

Sursa foto: Botoșani News

În vremuri atât de tulburi în care lumea este învrăjbită de teoriile conspiraţiei legate de coronavirus sau conflicte legate de purtarea măştii, se mai întâmplă şi minuni.

Gestul emoţionant al unei tinere pentru bunica şi nepoţica ei. Ţi se face pielea de găină: „Atâta bucurie în ochii unui copil...”

Este vorba despre o tânără poliţistă din Botoşani care a rămas impresionată de o bătrânică şi nepoata ei. Tânara a povestit pe contul ei de Facebook toată întâmplarea.

„Ieri am intrat în magazin să cumpăr o apă rece. La intrarea în magazin o fetiță scotocea la bunica ei în portofel după o fisă de 50 de bani. Căuta și căuta printre iconițele din portofel deoarece bani nu mai avea că plătise bunica trei pâini la doamna de la casă”, își începe povestea poliștista.

Mai departe, mesajul pe care tânara l-a transmis i-a emoționant pe cei din online, postarea devenind virală.

„Își dorea atât de mult o banală mingiuță colorată de 50 de bani, iar bunica nu găsise nicio fisă. Mă uitam cu lacrimi în ochi în timp ce stăteam la rând la fetița care nici măcar nu îndrăznea să mai zică ceva și la un moment dat am auzit-o spunând: „Lasă bunica, hai să mergem!” Nu am putut rămâne indiferentă și m-am oferit să-i plătesc mingiuța dorită, iar în același o altă doamnă de la rând văzuse ce am văzut și eu și a sărit și ea și mi-a întins o fisă de 50 de bani. Mai mare bucurie în ochii nu am văzut în ochii unui copil când a primit mingiuța”, a mai scris tânăra.

Polițista a precizat că le-a întrebat pe cele două ce și-ar mai dori, dar cu o modestie ieșită din comun, au spus că nu mai au nevoie de nimic: „O să ia bunica pensia”, a spus și nepoțica.

Cu toate acestea, tânara a insistat: „Mi-am dat seama că pensia bunicii este mică și nu ajunge de la o lună la alta. Am insistat șu am luat două înghețate și mi-au mulțumit zicându-mi: 'Să-mi dea Dumnezeu sănătate'. Au ieşit cu îngheţata în faţa magazinului și m-am bucurat enorm doar privindu-le din depărtare cum mâncau și cât de unite erau”.

În final, polițista le-a scris prietnilor virutauli să nu întrebe de cele două pentru că ele nu au vrut să dea niciun detaliu de acest tip. Însă, tot ea i-a îndrumat pe internauți să îi ajute pe bătrânii din jurul lor.