Într-o perioadă în care mulți români îi blamează pe taximetriști pentru comportamentul pe care îl au uneori, pentru faptul că deseori nu oferă bon fiscal sau că refuză anumite curse, un șofer de taxi din Brăila a făcut un gest emoționant.

Ionuț Eparu era la volan, în stația de taxi, așteptând să apară clienți, când a văzut un bătrân înreptându-se spre el. Fără să se gândească prea mult, i-a oferit ajutor și a împărtășit pe pagina lui de Facebook întâmplarea. Nu a făcut-o ca să se laude, ci pentru a-i îndemna și pe alții să facă un gest frumos atunci când au ocazia și să ajute dezinteresat un om care are nevoie.

Gestul emoționant al unui taximetrist din Brăila!

„Stăteam în stația de taxi de la Piața-Mare, pe trotuar se apropia acest moșneag trist. Venea pe jos de la Silistraru, de la o ferma unde a muncit și nu a fost plătit! M-a întrebat cum ajunge la trecerea bac Smârdan, vroia să ajungă acasă… la Măcin. Mi-a spus că s-a pornit la drum de dimineața, că îl dor picioarele foarte tare și că nu a mâncat nimic. Nu am stat pe gânduri și l-am urcat în mașină. Am pornit spre bac, în drum am oprit la un magazin alimentar de unde i-am luat ceva de mâncare, un pachet de țigări și o bere rece. Mă bucur că din puținul meu ți-am putut oferi un mic ajutor! Drum bun, moșule, să ajungi acasă sănătos!”, a scris Ionuț Eparu pe pagina lui de Facebook.

Postarea taximetristului Ionuț Eparu a strâns mii de aprecieri din partea internauților și peste 150 de oameni au redistribui-o.

„Când ai ajutat și hrănit moșul, ai hrănit sufletul tău. Tot binele pe care îl faci te ajuta sa fii mai fericit, mai împlinit. Bravo, Ionuț. Rămâi asa cum ești!”, este unul dintre mesajele pe care el le-a primit din partea prietenilor virtuali.