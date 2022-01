Gestul emoționant pe care Cabral l-a făcut pentru fetița lui. Imaginea cu el și Namiko a strâns mii de aprecieri: "S-a cuibărit aici"

In articol:

Cabral a demostrat în nenumărate rânduri că este un tată responsabil, care se preocupă îndeaproape de copii săi. Recent, soțul Andreei Ibacka a topit inimile celor de acasă, după ce a ales să-și anuleze toate planurile pentru a sta cu fiica lui.

Cabral: "A zis că vrea în brațe. S-a cuibărit aici"

Cabral i-a obișnuit pe cei care îl urmăresc să posteze destul de des fotografii cu familia. De data aceasta, protagonista a fost Namiko, care a dorit să doarmă în brațele tatălui ei de la prima oră a dimineții. Și cum nu a putut să o refuze, prezentatorul TV a dezvăluit că a decis să-și anuleze toate planurile, pentru a sta alături de fetiță.

Cabral Ibacka și fiica lui, Namiko [Sursa foto: Facebook]

El chiar a și publicat o fotografie cu micuța pe rețelele de socializare, cuibărită în brațele sale, strângând mii de aprecieri: "S-a trezit Namiko. A venit tropăind-fuga la mine în birou și-a zis că vrea în brațe. S-a cuibărit la mine-n brațe și de 40 de minute sforăie încet aici. Am dat "delete" la primele două chestii trecute în calendar pentru azi, rămân pe altă dată... azi sunt pernă profesională de dormit.", a povestit Cabral, pe contul lui de Facebook.

Cabral Ibacka și fiica lui, Namiko [Sursa foto: Instagram]

Fetița lui Cabral suferă de un sindrom rar, moștenit de la tatăl ei

Cabral a dezvăluit în urmă cu ceva vreme, pe blogul lui personal, că suferă de afecțiunea neurologică "Willis-Ekbom", cunoscută și sub denumirea de "sindromul picioarelor neliniștite". El a observat recent că și fiica sa, Namiko, a moștenit acest lucru de la el, pentru că a început să aibă mișcări necontrolate ale membrelor, atunci când încearcă să adoarmă: "Trăiesc cu el de când încă eram copil şi din cauza lui am fost certat nu de puţine ori. Sindromul picioarelor neliniştite. Cum se manifestă? În mai multe feluri. E vorba de o… nelinişte pe care o au propriile picioare. Efectiv nu găseşti confortul decât dacă tot frichineşti labele picioarelor, le freci ba între ele, ba de pat, ba de aşternuturi. Uneori e cu senzaţie de cald la picioare. Alteori cu senzaţie de rece. Nu e cu mâncărime, dar am auzit că are şi manifestarea asta la unii. Pe alţii îi şi înţeapă. Mai sunt cazuri când şi amorţesc picioarele.

Mi-am adus aminte despre asta fix aseară, când am pus-o pe Namiko la culcare şi-am văzut mişcările pe care le face cu picioarele. Iniţial, încântat ca un gândac mândru, mi-am zis „Ia uite, se vede că-i fiică-mea, dă la fel ca mine din picio… aoleu!”. Luând la rând informaţiile din ultimul timp, încep să cred că e şi ea în gaşca noastră. Şi măcar ştiu când o bag la culcare să nu-i mai tot repet, ca o babă pe drogurile greşite: 'Nami, gata, nani!", a scris Cabral, pe blogul lui personal.

