Gestul făcut de Amedea a înduioșat-o pe Emily Burghelea. Fosta asistentă TV nu se aștepta la asta: ,,A fost un moment magic”

In articol:

Emily Burghelea se poate declara o femeie împlinită. Vedeta o duce bine atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. În urmă cu câteva săptămâni, vedeta și iubitul ei au devenit părinți pentru a doua oară.

După ce a trecut cu bine peste toate momentele grele de după naștere, Emily a vorbit despre bebelușul ei, dar și despre cum a reacționat Amedea atunci când a făcut cunoștință cu frățiorul ei.

Citește și: „În sfârșit!” Medicii au aflat ce are Emily Burghelea! Blondina a stat toată noaptea în spital, cu dureri cumplite: „Doamne!”

Gestul făcut de Amedea a emoționat-o pe mama sa

Fumoasa blondină a povestit în detaliu momentul care a emoționat-o extrem de tare, întâlnirea dintre fiica ei în vârstă de aproape doi ani și fiul ei nou născut. Aceasta a mărturisit că atunci când cei doi s-au văzut, Amedea a știut din start că micuțul este frățiorul ei, l-a pupat și a dorit să îl ia în brațe.

Citeste si: Imagini sfâșietoare în Turcia. Un tată își ține de mâna fiica de 15 ani ucisă în cutremurul care a devastat ţara- kanald.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă și ce trebuie să faci în această zi de sărbătoare?- stirilekanald.ro

„A avut cea mai frumoasă reacție din lume și din Univers. A fost adorabilă. L-a recunoscut, a știut că este frățiorul ei. L-a pupat, a vrut să-l ia în brațe. A fost un moment magic! Am pregătit-o pentru momentul acesta, iar suflețelul ei bun abia aștepta”, a declarat vedeta, potrivit Fanatik.

Citește și: Emily Burghelea a izbucnit în lacrimi pe patul de spital! A ajuns la capătul puterilor! Ce vești a primit de la medici, după ce a fost internată

Citeste si: „Comunicăm destul de rar.” Lucian Viziru, despre cearta cu Augustin- kfetele.ro

Citeste si: Shakira vrea să îl ruineze finaciar pe Gerard Pique! Cum i-a închis deja ușile fostului fotbalist după ce a înșelat-o- radioimpuls.ro

Ce a făcut fosta asistentă TV la scurt timp după ce a născut

La puțin timp după ce a devenit mama pentru a doua oară, fosta concurentă Bravo ai Stil a profitat din plin de fiecare moment alături de cei dragi. Primul care a felicitate-o după naștere a fost chiar Andrei, soțul acesteia care a fost tot timpul cu ea în sală. La scurt timp au aflat și nașii care erau în fața spitalului și cu care cei doi au o relație foarte bună.

,,Primul a fost Andrei, a fost cu mine în sala de nașteri. Apoi doctorii și nașii băiețelului, care erau în fața spitalului. Imediat cum am născut m-am dat jos de pe masă și am mers la geam să le dau vestea cea mare. Avem o relație foarte frumoasă și asta mă bucură enorm. Imediat după naștere, toată familia a dat petrecere. Toată lumea s-a bucurat, iar eu am fost atât de zen și de relaxată încât am făcut tot ce mi-aș fi putut dori. Am ascultat muzică, am făcut multe poze, am trăit fiecare moment la maximum”, a mai adăugat aceasta.