Gestul făcut de Claudia Puican și Armin Nicoară, după ce Georgiana Lobonț a pierdut sarcina! Artista nu se aștepta la asta: „M-a sunat în timpul spectacolului”

Georgiana Lobonț are parte de tot sprijinul oamenilor care o înconjoară în această perioadă grea prin care trece. Artista trăiește clipe dureroase după ce a pierdut sarcina, pentru care era extrem de bucuroasă și în privința căreia își făcea foarte multe planuri. La câteva zile după ce a dat vestea tristă despre bebelușul ei nenăscut, vedeta a avut parte de o surpriză organizată chiar de finii ei.

Georgiana Lobonț are o legătură specială cu Armin Nicoară și cu Claudia Puican, cei care au ales-o să le fie nașă de cununie. După ce au aflat despre problemele cu care se confruntă artista, Armin și Claudia s-au hotărât să facă un gest emoționant, care i-a adus zâmbetul pe buze nașei lor. Aflându-se în toiul concertului, Claudia Puican și Armin Nicoară au sunat-o pe Georgiana Lobonț și i-au arătat că îi cântă piesa la spectacol. În imagini se observă cât de încântați erau fanii celor doi, bucurându-se de melodia Georgianei Lobonț. Vedeta

a rămas plăcut impresionată de gestul pe care l-au făcut finii ei și nu a ezitat să le arate și urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare.

„Finul meu! M-a sunat în timpul spectacolului! Să salutăm Mediașul! Vă iubim! Toți 3 vă iubim! Piesa noastră să răsune în Mediaș!”, a spus Georgiana Lobonț pe pagina ei de Instagram.

Georgiana Lobonț a primit o surpriză de proporții din partea finilor ei, Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Instagram]

Georgiana Lobonț a pierdut sarcina

În urmă cu doar câteva săptămâni, artista și soțul ei erau în culmea fericirii, dând vestea că vor deveni părinți pentru a treia oară.

Însă, cei doi au trecut de la extaz la agonie, atunci când au aflat că sarcina Georgianei s-a oprit din evoluție . Artista a mers la un control de rutină, dar acolo a primit vestea cumplită despre bebelușul ei nenăscut. Vedeta a încercat să rămână puternică în această situație, deși își făcuse iluzii în privința celui de-al treilea copil. Pe rețelele de socializare, Georgiana a făcut anunțul extrem de trist, declarându-se, însă, binecuvântată de Dumnezeu, pentru că are deja doi copii minunați.

„Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Dl doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment. Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati... dar a trebuit să-i dau o veste tristă. Știu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Știam că va urma ceva ce nu mi-aș dori să trăiesc niciodată... Nu m-am gândit niciodată că p să trec prin așa ceva... Mi-e greu că trebuie să vă spun dar vreau să știți că sunt bine. Suntem bine, Dumnezeu e bun cu noi și ne-a dat tot ce ne-am dorit. El știe cel mai bine când trebuie să ne ia sau să ne dea ceva. Cred în El cu tot sufletul și nu sunt supărată, dar am o stare apăsătoare pentru că mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul și l-am așteptat cu drag. Poate că am depus prea mult efort... poate că... sunt multe lucruri la care am stat și m-am gândit dar până la urmă sunt fericită că am primit această binecuvântare de a fi mamă. Am și fetiță și băiețel, Dumnezeu știe cel mai bine prin ce trebuie să trecem”, a fost mesajul pe care l-a transmis Georgiana Lobonț fanilor din mediul online.