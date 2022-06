Gestul făcut de Dumitru Prunariu înainte de decolarea în spațiu: „Așa mă învățase mama”. Răspunsul care a uimit-o și pe Denise Rifai

In articol:

Celebrul astronaut se bucură de o carieră impresionantă, fiind singurul român care a ajuns în spațiul cosmic.

El a participat la misiunea Soiuz 40, din cadrul programului spațial „Intercosmos”.

În spațiu, Dumitru Prunariu a petrecut 7 zile, 20 de ore ș i 42 de minute. El este singurul cosmonaut român, iar la „40 de întrebări” cu Denise Rifai a vorbit despre unele dintre cele mai inedite momente petrecut înaintea zborului, dar și în timp ce se afla în spațiul cosmic. Deși provocarea a fost una mare, Dumitru Prunariu nu s-a temut nicio secundă că misiunea ar putea decurge rău.

Gestul inedit făcut de Dumitru Prunariu înainte de plecarea în spațiu

Dumitru Prunariu a fost întrebat la emisiunea lui Denise Rifai dacă și-a făcut cruce înainte ca nava spațială să decoleze, iar cosmonautul român a răspuns direct și concis „cu limba în cerul gurii așa cum m-a învățat mama”.

Mama celebrului cosmonaut a fost o femeie religioasă, așa cum chiar dânsul a povestit. Înainte de plecare Dumitru Prunariu nu și-a făcut cruce, ci a făcut un gest pe care îl învățase de la mama sa, aducător de noroc în situații mai deosebite.

„Nu pot să spun că mi-am făcut cruce, poate cum mă învățase mama: cu limba-n cerul gurii. Mama a fost o persoana credincioasă și ne-a dus și pe mine și pe sora mea la biserică, la sărbători oficiale. Normal că participam la nunți botezuri și așa mai departe.

După ce a murit bunica, mama a devenit aproape habotnică din punctul acesta de vedere și întotdeauna ne învăța ce să facem în anumite situații, din punct de vedere religios. Nu o ascultam întotdeauna, dar în momente cheie... ”, a mărturisit Dumitru Prunariu în platoul de la Kanal D.

Chiar și așa, optimismul și gândire pozitivă au fost două dintre ingredientele succesului în drumul său în spațiu, pentru că, după cum a povestit chiar el, înainte de a decola a fost convins că totul va fi bine și mai ales că se va întoarce bine pe Pământ.

„ Înainte de decolare, cu câteva minute, am avut impresia că sunt înconjurat de o energie pozitivă care îmi transmite undeva în subconștient că totul va fi bine. În cerul gurii îmi făcusem cruce cu limba, așa ca să o mulțumesc pe mama într-un fel”, a povestit el, la Kanal D.

Dumitru Prunariu la „40 de întrebări cu Denise Rifai” [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce superstiții a avut Dumitru Prunariu înainte de zborul în spațiu

Primul român care a ajuns în spațiu a avut și superstiții, mai ales înainte de marele eveniment. Dumitru Prunariu a povestit că problemele sale au fost multă vreme legate de cifra 13, însă acestea s-au încheiat cu ceva timp înainte de călătoria în spațiu, atunci când a remarcat, în timpul unui exercițiu, că cele două salturi cu parașuta s-au încheiat cu bine.

„Erau superstiții și anumite superstiții am avut cu mai mult timp înaintea zborului, legate de cifra 13. Această cifră 13 m-a urmărit o anumită perioadă: la școală am luat o dată nota 1 la Geografie, am avut un accident cu bicicleta și alte lucruri în data de 13.

Apoi, s-a întâmplat în așa fel că în timpul pregătirii, când eram la ruși, aveam salturi cu parașuta. Într-o anumită zi de 13, trebuia să efectuez două salturi. M-am suit în elicopter cu inima strânsă: după primul salt care s-a încheiat cu bine mi-am zis că s-ar putea să nu mai am nicio problemă cu cifra 13. La al doilea salt nu am mai avut nicio problemă și atunci s-a spart această superstiție cu cifra 13”, a mărturisit Dumitru Prunariu, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Dumitru Prunariu și Denise Rifai în timpul emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D [Sursa foto: Captură YouTube]

Și-a făcut Dumitru Prunariu testamentul înainte de călătoria în spațiu?

Denise Rifai l-a întrebat pe celebrul cosmonaut și dacă și-a făcut testamentul înainte de plecarea în spațiul cosmic, iar Dumitru Prunariu a precizat că nu, pentru că au fost destul de siguri că zborul lor va fi un succes.

„ Nu și am avut convingerea că totul se va desfășura normal, că voi face față oricărei situații care va apare în Spațiul Cosmic. După ce înveți nava cosmică la șurub, după ce înveți exact cum funcționează toate sistemele, ce avarii pot apare, cum trebuie să le remediezi, dar de fiecare dată când au apărut avarii în spațiu au fost altele decât cele prevăzute.

Ei bine la noi nu s-a întâmplat asta, dar am avut convingerea de la început că totul se va desfășura așa cum prevăzusem și voi avea succes ”, a explicat Dumitru Prunariu.

