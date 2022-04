Gestul făcut de Măruță în direct l-a uimit pe Alex Velea. Cum a reacționat artistul: "Mi s-a părut la început o glumă"

In articol:

Alex Velea a fost invitat recent în cadrul podcastului găzduit de Radu Țibulcă. Printre momentele despre care a povestit s-a numărat și un episod mai puțin plăcut, când o tânără l-a acuzat public că a lăsat-o însărcinată.

La acea vreme, Cătălin Măruță a fost unul dintre prezentatorii care i-au ținut partea cântărețului, în plin scandal.

Alex Velea: "Mi s-a părut la început o glumă, apoi am văzut că tot o chemau pe fată la diverse emisiuni"

Alex Velea s-a confruntat cu o situație dificilă în urmă cu mai mulți ani. El a fost acuzat de o tânără cu grave probleme de sănătate că a lăsat-o însărcinată. Deși la început i s-a părut o glumă, artistul a realizat că totul devine serios în momentul în care majoritatea posturilor de televiziune o invitau pe tânără să povestească despre întâmplare. La acel moment, Cătălin Măruță a fost cel care l-a susținut pe Velea și a făcut-o tânără să-și recunoască minciuna: "Am mai avut episoade mediatice nasoale. Primul a fost că am lăsat o fată însărcinată și tot o primeau pe la emisiuni. Mi s-a părut la început o glumă, apoi am văzut că tot o chemau pe fată la diverse emisiuni. Acolo mi s-a părut că Măruță mi-a ținut partea și am fost mândru, că eu l-am considerat mult timp prietenul meu. Acolo mi s-a părut că a știut să pună de așa manieră întrebările, încât să o facă pe fată să recunoască, de fapt, că totul era o minciună. Până la urmă m-a sunat mama respectivei.

Avea niște probleme fata… sus, la mansardă. Am mers la notar, în fine. La final am plătit notar să semnez eu și ea, ca să arătăm că a fost totul o minciună, că a greșit, că nu era în deplinătatea facultăților mintale. Ea își imagina. Nu am avut nicio legătură sau relații intime, ca să rămână însărcinată. Mergea cu o ecografie falsă, că e însărcinată cu mine. Ăsta a fost primul scandal mediatic din care am făcut parte și în care s-a abuzat așa un pic de imaginea mea și de nervii alor mei.", a povestit Alex Velea, în cadrul podcastului amintit.

Și Cabral i-a fost alături lui Alex Velea, în acele momente tensionate

Alex Velea a mărturisit că nu doar Cătălin Măruță i-a fost alături în acel scandal mediatic. Și Cabral l-a sunat pe artist, pentru a-i oferi dreptul la replică și a lămuri întreaga situație: "Cabral știa că urmează să prezinte știrea asta. El a avut amabilitatea și probabil sentimentul ăsta de frăție, de tovărășie, iar el m-a sunat și mi-a zis: «N-am cum să nu prezint, pentru că ăsta îmi e rolul. Vrei să zici ceva?».

Mi-a dat dreptul la replică, mi-a dat posibilitatea să mă apăr. I-am zis că nu vreau să apar, nu vreau să zic nimic, că nici nu știu ce să zic.", a adăugat Alex Velea.