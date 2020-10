Andrei Voicu, elev la acel moment la colegiul B.P. Hasdeu din Buzău, campion la șah, a dat în judecată liceul pentru sancțiunea aplicata, care i s-a părut nedreaptă. Băiatul a descoperit un videoclip în care apărea profesoara sa de desen pe vremea când aceasta cânta într-o trupă etno și a ironizat-o, inclusiv într-o melodie hip-hop pe care a postat-o pe canalul său de Youtube.

În toată perioada în care s-a desfășurat procesul, Andrei a reușit să-și vadă de învățătură, cu media 2 la purtare pe primul semestru, el a promovat clasa, după ce a luat 10 în semestrul doi. Apoi, în vară, Andrei a dat și examenul de Bacalaureat pe care l-a luat cu media 9.03, iar acum este student la Psihologie.

Andrei Voicu, campionul la sah, sanctionat pentru ca si-a ironizat profesoara

Mama lui Andrei, i-a mulțumit acum Monicăi Tatoiu care, se pare, că i-a ajutat mult în timpul procesului ”Au trecut 2 ani de la această filmare.....In emisiune ati spus ca ne ajutati cu toate cheltuielile de judecata, așa a fost, v-ati tinut de cuvant, de promisiune si va multumim ca ne-ati ajutat cu cheltuielile de judecată ,ne-ati dat sfaturi bune, ne-ati ridicat moralul atunci cand eram cu el la pamant! Dumnezeu să vă dea inzecit, sa va tina sanatoasa si intreaga familie sa fie sanatoasa”, este mesajul pe care i l-a transmis acum mama lui Andrei.

Andrei Voicu, elevul sanctionat, a luat bacalaureatul si acum e student

Andrei Voicu, băiatul care a primit 2 la purtare, după ce și-a ironizat profesoara de desen, după ce a găsit un videoclip ăn care ea cânta la malul mării, a postat și un mesaj după ce a câștigat procesul împotriva liceului.

Eu sunt Voicu Andrei, "băiatul problemă" din liceul Hasdeu. "Băiatul cu profesoara de desen", "aproape-repetentul" sau cum mai vreți să îmi spuneți. Mi-am spus părerea atunci, au încercat să mă aducă la tacere, dar eu am continuat să vorbesc și să tot vorbesc. Ultimii 2 ani au fost de-a dreptul epuizanți, stresul a atins cote maxime, susținerea bacalaureatului concomitent cu un proces nu e cel mai realizabil lucru. Dar am facut-o. Am așteptat 2 ani să scriu acest mesaj, pentru a vă dovedi vouă ceva, nu mie. Pentru a vă dovedi că am putut să inving sistemul. Justiția a facut dreptate, iar curând nota mea la purtare va fi modificată. Dupa 2 ani de luptă. După o traumă pe care sper sa nu o simtă nimeni. După o internare într-un spital de boli mintale din cauza depresiei. Nu, nu e o rușine, nu mă ascund sa o recunosc. Aș dori însă ca cei responsabili sa fie trași la răspundere. Domnule director Ionel Banu, dacă aveți onoare, trebuie să vă retrageți. Daca aveți onoare, domnule profesor Laurențiu Țepeluș, doamna profesoară Alina Gogea și cei care au făcut parte din acest sistem opresiv ar trebui sa plătească . Nu am cerut daune morale, deși poate ca ar fi trebuit, dar scopul meu nu este reprezentat de bani. Ci de principii. De onoare. Dar voi nu cred ca știți ce înseamnă asta. Aș putea sa atașez zeci de documente care să ilustreze sistemul defect din acel liceu. Dar nu o fac. Eu am câștigat. Am învins sistemul. Eu sunt Voicu Andrei, absolvent al bacalaureatului cu nota 9.03, fără "meditații". Student la psihologie. Învingător. Asta mă definește.