Gestul făcut de Regina Elisabeta a II-a înainte de a-l conduce pe ultimul drum pe Prințul Philip

Regina Elisabeta a II-a are parte de momente foarte grele, după ce Prințul Philip, în vârstă de 99 de ani, s-a stins din viață, în urmă cu câteva zile. Sâmbătă au avut loc funeraliile soțului Reginei Elisabeta a II-a. Timp de 73 de ani, Ducele de Edinburgh și Regina Elisabeta a II-a au fost căsătoriți, iar dragostea lor a rezistat nu doar trecerii timpului.

Prințul Philip a cerut-o în căsătorie pe Elisabeta în vara anului 1946. Cei doi s-au mutat după căsătorie în Casa Clarence din din Londra, acolo unde a venit pe lume și primul copil, Charles.

Cu câteva ore înainte de înmormântarea Prințului Philip, Regina Elisabeta a II-a a vrut să fie postată pe internet o fotografie emoționantă cu ea și Prințul Philip, din anul 2003.

În imaginea plină de emoție, Regina și soțul ei stau întinși pe un câmp și au un zâmbet larg. Postarea a fost făcută cu doar câteva ore înainte de înmormântarea celui care i-a stat o viață întreagă alături Reginei Elisabeta a II-a.

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.