Gestul neașteptat al lui Anghel Damian față de Theo Rose, la scurt timp după ce a devenit tată. Iubitul artistei a făcut primele declarații despre bebeluș

Theo Rose și Anghel Damian sunt în al nouălea cer! Cei doi tineri au devenit părinți pentru prima dată și, fără doar și poate, trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Bebelușul celor doi a venit pe lume astăzi, 14 iunie, la o clinică privată din București, printr-o operație de cezariană.

Dacă Theo Rose a făcut deja primele declarații despre naștere, Anghel Damian, cunoscut pentru faptul că este destul de discret când vine vorba despre viața sa personală, a ales să spună doar câteva cuvinte despre bebelușul nou-născut: „ Cel mic este ok. V- a ș r u ga să încercăm să păstrăm discre ț ia!”, conform Click.ro.

De asemenea, Anghel Damian încearcă pe cât posibil să fie aproape de iubita lui și să-i ofere acesteia tot ce are nevoie, așa că imediat după ce fiul lor s-a născut, regizorul a mers să-i cumpere cântăreței fructe, fiind surprins cu o pungă plină de banane și portocale.

Tatăl lui Theo Rose, primele declarații după ce fiica lui a născut

Întreaga familie a lui Theo Rose este extrem de fericită, mai ales că toate rudele vedetei așteptau cu sufletul la gură ca moștenitorul să vină pe lume.

Iată că această zi a venit, iar la scurt timp după ce artista a născut, tatăl acesteia a făcut o serie de declarații, mărturisind că nu-și încape în piele de bucurie pentru faptul că a devenit bunic pentru prima dată.

”Sunt tare fericit și bucuros! Am avut emoții mai mari decât Theo. Nu am vorbit cu Theo, nici nu am îndrăznit să o deranjez, voi fi la vizită la ora 15:00. Din ce am văzut, din postările familiei, observ că este în regulă, a fost o naștere bună și frumoasă, un copil zdravăn, sănătos și speram să decurgă normal.

Destul de mare copilul, foarte bine dezvoltat. Noi ne bucurăm grozav, este o realizare extraordinară. așteptăm de mult timp, anii trec peste noi. Ne bucurăm tare mult că a apărut. Am pielea de găină pe mine, este o bucurie enormă, nu prea am întâlnit astfel de stări.”, a declarat tatăl vedetei, pentru un post TV.