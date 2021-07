Gestul neașteptat făcut de iubita lui Daniel Pavel, după ce a fost cerută! Fanii au crezut că nu văd bine

Daniel Pavel și iubita lui, Marina [Sursa foto: Instagram] 09:21, iul 26, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Daniel Pavel și Marina formează un cuplu de mai bine de șapte ani de zile. După șapte luni în care competiția Survivor România 2021 i-a ținut departe unul de celăllalt, Daniel Pavel s-a întors în brațele iubitei lui. Cei doi se bucură de vremea bună și au plecat într-o vacanță la mare.

Tânăra în vârstă de 26 de ani a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, iar pozele pe care le-au postat în mediul online stau drept dovadă.

„Eu dorul ei îl port. Iar ea... a decis sā-mi poarte inelul⭕️❤️‍🔥”, a scris Daniel Pavel, în fotografia cu viitoarea lui soție. Ceea ce le-a atras atenția internauților era poziția pe care Marina o avea. La prima vedere, mai mulți fani au crezut că tânăra arată degetul mijlociu. Iubita lui Daniel Pavel a fost lăudată pentru atitudinea adoptată în poză. Ceea ce au mai observat fanii este că inelul seamănă cu cel primit recent de Antonia.

„Wow, ce frumos e inelul, daca nu mă înșel, e exact ca a Antoniei 😍😍 (p.s la prima ocheadă aruncată, am avut impresia că e alt deget ridicat 😂😂🙈🙈). Să fiți sănătoși și fericiți!!!!”, „cel mai tare mod prin care să faceți poză arătând inelul 😂❤️ felicitări”, „Seamănă cu al Antoniei”, sunt câteva dintre sutele de reacții ale intenauților.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Fotografia postată de Daniel Pavel [Sursa foto: Instagram]

Cum s-au cunoscut Daniel Pavel și Marina

Daniel Pavel și Marina s-au îndrăgostit nebunește în urmă cu șapte ani de zile. Prezentatorul Survivor România 2021 a dezvăluit pentru Teo Show că cei doi s-au cunoscut într-o bibliotecă.

Citeste si: E oficial! Daniel Pavel și iubita lui s-au logodit: "Eu dorul ei îl port..."

„Ne-am cunoscut într-o bibliotecă. Eram într-un juriu cultural al unei asociații din București și auzisem că un grup de tineri de la o universitate din Sibiu prezintă niște lucrări și am făcut o jurizare acolo. Una dintre concurente, cea care a și câștigat, era Marina. Nici nu stiam cati ani are, nici nu stiam cati ani am eu, nu mai conta. I-am cerut numarul de telefon. Nu a fost usor și cu numerele de telefon, pentru ca incet incet s-a construit.

S-a lăsat greu si inca este un mister pentru mine, ca marea. Eram ofițer de marină, o nebunie de sincronicități. Întotdeauna ne-am mutat unul după altul, au fost lupte, cum a fost și acum în Dominicană. Și își revalidezi iubirea, îți reconsolidezi iubirea. E foarte mult despre arta compromisului, fără să te compromiți principial pe tine, dar acel „lasă de la el”, „lasă de la ea”, aceste lucruri sunt vitale”, a dezvăluit Daniel Pavel, la Teo Show.