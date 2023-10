Gestul neașteptat pe care l-a făcut menajera Anei Morodan, în casa vedetei! A reacționat imediat, după ce a văzut asta: „Un jeg. Am ajuns pe calmante”. I-a folosit un obiect personal, pentru a face curățenie

In articol:

Ana Morodan este apreciată de mulți români, motiv pentru care are o mulțime de urmăritori pe rețelele de socializare, acolo unde vedeta este foarte activă și împărtășește cu cei ce o îndrăgesc aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, așa s-a întâmplat și de curând, asta pentru că Ana le-a povestit urmăritorilor de pe Instagram că ultima întâmplare cu menajera ei a lăsat-o fără cuvinte. Pentru a lămuri exact situația, vedeta chiar a vorbit în cadrul unui interviu despre întreaga întâmplare. Ce s-a întâmplat, de fapt?!

Ce a făcut menajera Anei Morodan, în lipsa vedetei

De curând, Ana Morodan a povestit o întâmplare cu menajera ei, Mari. În lipsa vedetei, femeia și-a făcut treaba ca de obicei și a făcut curățenie în casă, însă de această dată a folosit o ”ustensilă” mai specială, respectiv un burete de față, chiar din trusa de cosmetice a Anei Morodan, cu care a curățat toaleta.

„Femeia a crezut că e un jeg, după cum s-a și văzut. El așa arată, ca un jeg. Și eu când l-am cumpărat am crezut că e un jeg, doar că jegul a fost foarte eficient în scurta lui viață pe fața mea, pentru că după față, a aterizat pe toaleta mea, conform deducției logice a menajerei mele, care crezând că e un jeg, l-a folosit pentru toaletă”, a declarat vedeta.

Ei bine, nu a durat prea mult până când Ana Morodan a descoperit ce făcuse, de fapt, angajata sa. Atunci când a dorit să-și curețe fața cu burețelul respectiv, care a costat nici mai mult, nici mai puțin de 150 de euro, ”Contesa Digitală” a remarcat că este destul de murdar, așa că a întrebat-o pe menajera ei ce s-a întâmplat, de fapt,

cu acesta.

„Eu am descoperit asta venind acasă și dorindu-mi să-mi curăț fața cu jegul meu extra scump. Am văzut niște pete pe el și am întrebat-o orientativ: „Mari, s-a întâmplat ceva cu ăsta, sau nu știu, ce s-a întâmplat”. Ea a zis că nu și am întrebat de ce are pete pe el. Ea a zis: „Nu știu, probabil că am spălat toaleta”. I-am zis: „Cum adică să speli toaleta, unu la mână și doi la mână, toaleta la mine nu e murdară de pete și cum ai spălat toaleta cu ăsta de la mine de pe tava cu farduri?”. A zis că ea a văzut că e murdărel așa, că arată ca un jeg și a crezut că le-am încurcat eu. Ea a crezut că e de curățat toaleta. S-a curățat toaleta de către menajeră cu un burete de față care costă 150 de euro”, a mai adăugat ea.

Cum a reacționat Ana Morodan

De asemenea, Ana Morodan a mai precizat că nu s-a supărat după aceasta situație, ba chiar s-a simțit eliberată în momentul când s-a întâmplat asta, căci oricum s-a enervat la achiziționarea produsului, pentru că plătise prea mult pentru el, dându-și seama ulterior că, de fapt, nu este folositor.

„Eu am ajuns pe calmante stresându-mă din foarte multe lucruri mari și mici în viața mea. Tu crezi că după ce era să și crăp, crezi că eu mă mai stresez pentru ceva pe lumea asta. Mă mai stresez, dar în nici într-un caz pentru asta. Asta-i nimic în viața mea. I-am zis: „Ce bine, Mari, superb, bravo!”. Într-un fel m-am și simțit eliberată, pentru că așa de tare m-am enervat că am dat banii pe nenorocirea aia absolut inutilă. M-am bucurat că a dispărut din viața mea!”, a explicat vedeta.