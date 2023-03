Gestul pe care Catinca Roman nu i-l poate ierta tatălui vitreg, Petre Roman! A vorbit pentru prima dată despre asta: „Am fost foarte dezamăgită”

In articol:

Catinca Roman și-a deschis sufletul în fața celor ce o îndrăgesc și a făcut o serie de declarații neașteptate despre relația pe care o are în prezent cu tatăl ei vitreg, Petre Roman, dar și despre dezamăgirea pe care a simțit-o atunci când bărbatul a ieșit din viața primei sale familii.

Sora Oanei Roman spune că atitudinea sa față de copiii lui și fosta soție, Mioara Roman, nu a fost una corectă, atunci când a decis să meargă pe un alt drum, fapt ce a dezamăgit-o la maxim pe Catinca. Mai mult, aceasta susține că în prezent nu mai păstrează legătura cu tatăl ei vitreg.

„Petre a făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani. Am fost foarte dezamăgită de felul în care a ales sa iasă din viața noastră. Din punctul meu de vedere, s-a comportat ca un adolescent egoist și nu ca un adult, părinte și soț sau fost soț responsabil. (...) În ceea ce mă privește, eu am trecut peste și o iau ca pe o experiență urâtă din care am învățat multe. Eu nu țin legătura și nici nu îmi doresc altceva”, a spus Catinca Roman, potrivit cancan.ro.

Catinca Roman a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă

Catinca Roman a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit, fără ocolișuri, despre problemele de sănătate cu care se confruntă în prezent, după ce tatăl ei biologic s-a stins din viață.

Sora Oanei Roman a fost diagnosticată cu depresie, iar acum urmează un tratament prescris de specialiști.

„Sunt pe pastile, pe antidepresive, de când a murit tata. Nu am putut să trec peste dispariția lui, deși la început așa se părea. Eu am fost la un specialist care m-a diagnosticat cu o depresie serioasă și mi-a dat tratament medicamentos. Trebuie să treacă ceva timp ca să-și facă efectul. M-am mutat la fiica mea, Calina, pentru că, pur și simplu, eu am putut să mai stau singură în casă. Culmea, eu care, de felul meu, sunt mai solitară așa. Toată viața am stat singură. Calina a văzut, însă, că mă simțeam rău și a încercat din răsputeri să mă scoată din depresie.”, a dezvăluit Catinca Roman, pentru Click!

