Gestul revoltător făcut de un pilot rus, după ce a ajuns pe podium! Fanii cer interzicerea lui pe viață

Artiom Sewerukhin, un pilot rus de 15 ani, a șocat o lume întreagă, după ce a câștigat Campionatul European de Karting. Pentru că țara lui este în război, adolescentul a fost nevoit să concureze sub steagul Italiei.

La final, însă, când a urcat pe podium, tânărul a recurs la un gest neașteptat, care a stârnit numeroase controverse

Artiom Sewerukhin, un pilot rus, a fost nevoit să participe la Campionatul European de Karting sub steagul Italiei, din cauza sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Tânărul de 15 ani a reușit să câștige locul I în cadrul competiției, însă a revoltat o lume întreagă. Sewerukhin a recurs la un gest nazist, salutând cu mâna dreaptă orizontal.

Asta nu a fost tot, căci adolescentul a început să râdă în hohote, după întreaga scenă.

Participanții au rămas fără cuvinte și au cerut ca pilotul să fie interzis pe viață, din cauza atitudinii sfidătoare la adresa regimului fascist pe care Italia l-a avut în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP