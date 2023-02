Gestul uluitor făcut de Aurel Pădureanu când a dezgropat-o pe Cornelia Catanga! A ieșit la iveală abia acum: „Au scos-o din mormânt, cam patru ore am stat. La înmormântare nu apucasem”

In articol:

Cornelia Catanga s-a stins din viață în urmă cu 2 ani, iar trecerea sa în neființă a lăsat un gol imens în sufletele fanilor care i-au ascultat melodiile cu mare plăcerea, însă în special, în inima soțului ei, Aurel Pădureanu, care nu poate trece nici acum peste această tragedie.

Acum, însă, Aurel Pădureanu a făcut o serie de dezvăluiri dureroase, legate de momentul când Cornelia Catanga a fost dezgropată pentru construcția cavoului. Artistul a mărturisit că atunci a stat 4 ore lângă sicriul regretatei sale soții și s-a bucurat enorm că a putut face acest lucru, mai ales că la înmormântare nu i s-a permis, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.

„Asta e viața, grea, pe zi ce trece dorul este tot mai mare. I-am refăcut și mormântul, anul trecut, la Cimitirul Ghencea, am pus o cruce nouă, din marmură albă. Am făcut un cavou pe două niveluri, de două locuri, pentru mine și Cornelia, doar pentru noi doi, ca să fim cândva din nou împreună. Când s-a refăcut lucrarea, au scos-o pe Cornelia din mormânt, cam patru ore, am stat lângă coșciugul ei, dar nu l-am deschis, pentru că nu aveam voie, este interzis. Dar, mă bucur că am stat cu ea și așa, pentru că la înmormântare nu apucasem, nu ne-au lăsat, din cauza restricțiilor din pandemia Covid-19. Acum, Cornelia mea stă în acel cavou din marmură ca într-o casă, am pus și poze cu ea, dar și cu noi doi, este ceva superb, toată lumea se oprește să se uite și să aprindă o lumânare. Îi voi detesta toată viața pe cei care ne-au obligat să ne înmormântăm oamenii dragi, în saci, cu hainele lângă ei. Cornelia trebuia să aibă parte de o înmormântare frumoasă, fastuoasă, cu mii de oameni, cu munți de flori. La urma-urmei, a fost Regina Muzicii Lăutărești”, ne-a mai mărturisit Aurel Pădureanu, pentru Impact.

Aurel Pădureanu, despre spectacolul pe care dorește să-l organizeze în memoria Corneliei Catanga

Aurel Pădureanu plănuiește de ceva timp să organizeze un eveniment în memoria regretatei sale soții, respectiv un spectacol.

Astfel, abia anul acesta va avea loc, iar artistul și-ar fi dorit ca evenimentul să se desfășoare pe data de 9 martie, atunci când ”Regina muzicii lăutărești” și-ar fi sărbătorit ziua de naștere, însă acest lucru nu va fi posibil, motiv pentru care concertul ar putea să aibă loc abia în luna aprilie sau mai.

„Vom face spectacol mare la Sala Palatului, cu artiști importanți din muzica de petrecere. Din păcate, nu am timp să-l organizez până în luna martie, de ziua ei, încă umblu să găsesc sponsori și un regizor. Sper ca, până în aprilie-mai, să îi dau drumul”, a mai spus Aurel Pădureanu.

