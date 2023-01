Gesturi tandre între Georgiana Lobonț și soțul ei, după zvonurile divorțului! Ultimele imagini spun totul: „Mulțumim, Doamne, pentru tot!”

In articol:

În ciuda declarațiilor oferite de soțul său cu numai două zile în urmă în care a dezvăluit că relația cu Georgiana Lobonț a ajuns la final, artista continuă să posteze în mediul online imagini romantice din vacanță în care se află alături de Rareș Ciciovan și de copiii lor.

Se pare că lucrurile s-au reașezat între timp în viața lor, chiar și după zvonurile legate de despărțire. Artista pare că formează un cuplu fericit alături de soțul său și, chiar dacă a primit nenumărate mesaje din partea fanilor în care i se cere să lămurească situația, cântăreața a decis să lase să vorbească de la sine imaginile pe care le postează în mediul online.

Îmbrățișați, sărutându-se și cu zâmbetul până la urechi sunt ipostazele în care Georgiana Lobonț și soțul său au apărut în mediul online, la scurt timp după ce bărbatul a declarat că urmează să divorțeze. Cu toate acestea, admiratorii artistei sunt fericiți că relația lor este pe drumul cel bun, iar zvonurile legate de divorț nu au ajuns să se concretizeze.

Georgiana Lobonț și soțul său, surprinși în ipostaze romantice după declarațiile controversate legate de divorț

Cu doar câteva ore în urmă, Georgiana Lobonț a postat în mediul online o serie de imagini de familie din vacanță, în care se sărută și se îmbrățișează cu soțul său. Pentru a le arăta fanilor ei că totul merge bine acum în familia sa, a scris și un mesaj în descrierea imaginilor.

„Chiar avem amintiri superbe din această vacanță!❤️

Mulțumim, Doamne, pentru tot!🙏🏻”, a scris Georgiana Lobonț pe Instagram.

Declarațiile lui Rareș Ciciovan despre divorț

În urma declarațiilor controversate oferite de soțul său legate de divorț, Georgiana Lobonț a continuat să posteze în mediul online imagini de familie prin care lasă să se înțeleagă că totul este perfect în relația lor. În acest context, WOWbiz a contactat-o pe artistă pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la cele întâmplate, însă a ales să nu dea curs acestei solicitări.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum, astăzi, e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență”, ar fi spus soțul Georgianei Lobonț, conform Spynews.