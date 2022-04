Geta State, iubire adevărată pentru soțul ei! Ce a spus despre tatăl copiilor ei? "Este un bărbat perfect" | EXCLUSIV

In articol:

Geta State este una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară de la noi din țară. Publicul o apreciază atât pentru talentul ei, cât și pentru caracterul frumos pe care îl are.

Geta State, declarație de dragoste pentru soțul ei

Pe lângă succesul în muzică, Geta State are o poveste de viață absolut impresionantă.

Pe lângă o carieră de succes, Geta State se bucură și de familie minunată. Aceasta este foarte îndrăgostită de soțul ei, lucru care se vede cu ochiul liber. Într-un interviu cu WOWbiz.ro, cântăreața l-a descris pe tatăl copiilor ei, cel cu care împarte totul.

"Mă consider o femeie foarte foarte norocoasă. Bărbatul meu nu este 90-60-90, dar soțul meu este tatăl copiilor mei și este un bărbat cu sufletul și cu inima pentru copii, pentru mine, pentru casa noastră, este un bărbat perfect. Nu are vicii, doar telefoanele mobile și mașinile. Atunci am zis <<Doamne, eu ce pot să îmi doresc de la viață? Dacă tu mi-ai dat zile să trăiesc și mi-ai dat doi copii superbi și sănătoși și un bărbat care mă iubește și mă respectă și care nu are vicii, în zilele noastre când sunt atâtea și atâtea ispite, nu aș putea să îmi doresc mai mult de atât decât să fie pace, să avem putere de muncă și să fim lăsați să muncim, să cântăm>>." , a declarat Geta State, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Geta State, gata să facă orice sacrificiu pentru copiii ei

Geta State nu este doar o soție devotată, ci și o mamă model.

Aceasta își iubește copiii enorm și ar face orice ca să îi vadă fericiți. Astfel, ne-a oferit amănunte din familia sa și până unde ar mereg ca să își poată vedea copiii bine.

"Eu mai fac și alte lucruri. Mă ocup de make-up, coafat, mai multe chestii. Eu sunt genul de femeie care muncesc orice. Eu nu mă dau înlături de la absolut nimic și pentru mine, munca face parte din mine. Nu mă dau înapoi de la a munci nimic. Câtă vreme sunt sănătoasă, de ar fi vreodată nevoie să fac menaj sau orice altă muncă pentru copiii mei niciodată nu aș spune nu.", a mărturisit Geta State, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.