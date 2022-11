Geta Sterp, imagine emoționantă de familie, dintr-un moment important din viața lor: „Mă mândresc cu frații mei”. În ce ipostază s-au afișat cei patru frați

In articol:

Indiferent de situație, familia este aproape de Culiță Sterp să îi ofere sprijinul de care are nevoie. În aceste momente, artistul se află sub control judiciar după ce a provocat un accident în Cluj-Napoca.

Faptele sale de a conduce sub influența alcoolului și de a părăsi locul accidentului a fost aspru judecate de internauți, însă familia sa i-a oferit toată susținerea de care a avut nevoie pentru a depăși acel moment dificil din viața sa.

La distanță de câteva zile de gravul accident pe care Culiță Sterp l-a provocat în centrul Clujului, primește în continuare susținerea și tot suportul din partea familiei și a celor care îl iubesc. În semn de susținere necondiționată, una dintre surorile sale, Geta Sterp, a postat o imagine emoționantă de familie în care se află de toți frații Sterp în cadrul unui eveniment important din viața lor, de la majoratul lui Iancu.

Geta Sterp, imagine emoționantă alături de frații ei

De fiecare dată, frații Sterp au demonstrat că sunt uniți și că vor fi mereu unul lângă celălalt indiferent de situația. Evenimentul nefericit prin care au trecut în urmă cu câteva zile, din cauza accidentului produs de Culiță Sterp, este dovada faptului că nimic nu poate sta în calea iubirii dintre frați.

„Am găsit o poză de la majoratul lui Iancu. Ce ziceți? Mă mândresc cu frații mei. E o binecuvântare să ai frați.”, a scris Geta Sterp în mediul online.

Primele declarații ale lui Cliță Sterp după provocarea accidentului

Culiță Sterp a decis să stea retras primele zile de la accident, în acest timp oferind o serie de declarații membri familii sale, fratele său, dar și logodnica sa. După ce și-a pus gândurile în ordine, artistul a revenit în fața fanilor săi pentru a-și exprima părerile de rău pentru cele întâmplate.

„Vă pup pe toți, dragii mei, n-am fugit nicăieri, aici sunt, doar că mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc cu voi după toate cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez totul la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să-mi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui, cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat pe toate planurile, vreau să-mi cer scuze oamenilor pe care i-am dezamăgit, celor care îmi ascultă muzica, celor care mă apreciază și în special familiei mele, care a fost și este necondiționat lângă mine, indiferent de orice situație în care aș fi, dar și oamenilor care mă apreciază pentru felul meu de a fi.

Știu că am dezamăgit și că poate nu-și mai au rost cuvintele și nici scuzele, dar nu cred că este om în lumea asta fără greșeală, cred că absolut toți greșim. Poate, eu chiar am avut nevoie să fac asta, ca viața să mă învețe o lecție foarte importantă, din care să-mi iau absolut toate învățăturile și să le duc mai departe. Pot să spun doar că mi-am promis mie că vor fi multe lucruri în viața mea care se vor schimba în bine, pentru că asta a fost cea mai mare palmă pe care o puteam primi de la viață până acum, ca să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să vă mulțumesc că-mi sunteți alături, dar și pentru criticile pe care mi le-ați dat, pentru că le meritam, au fost pe bună dreptate. Eu pot doar să vă promit că eu o să rămân același om, indiferent de situațiile prin care am trecut, cu mult mai multe lecții învățate, pentru o viață mai bună pe viitor.

Nu vă spun mai multe, deocamdată cam atât, vă doresc tot ce e mai bun și vă mulțumesc încă o dată celor care ați fost alături de mine, dar, cum am spus, și celor care m-ați criticat, pentru că ați făcut-o pe bună dreptate”, a spus Culiță Sterp, pe pagina personală de Instagram.