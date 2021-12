Geta Sterp, în lacrimi după moartea lui „Ion Șmecherul”: „Să ne rugam ca Bunul Dumnezeu să il ierte!”

In articol:

Familia Sterp este în doliu, după ce un om drag lor s-a stins din viață. „Ion Șmecherul” a fost ajutat de frații Sterp să își ridice propria casă, gest la care au participat și mulți dintre fani. Bărbatul apărea des în vlog-urile lui Iancu Sterp, iar internauții se amuzau copios de glumele sale și îl apreciau pentru pozitivismul de care dădea dovadă.

O veste tristă s-a năpustit asupra membrilor familiei Sterp, după ce s-a aflat că Ion a murit după ce a intrat într-o comă alcoolică. Geta Sterp a avut un șoc când a aflat aceste vești. „Sunt așa de supărată. A venit Iancu acum acasă și mi-a spus că a murit Ion Șmecheru ”, a declarat Geta Sterp, printre lacrimi.

Geta Sterp, după ce a aflat de moartea lui Ion Șmecheru' [Sursa foto: Instagram]

Tânăra a postat un videoclip pe rețelele de socializare și un mesaj emoționant în memoria bărbatului care le-a făcut viețile mai frumoase.

„Nu știu dacă voi vă găsiți cuvintele, însă eu una nu… eram acasă, tocmai ce terminasem cu mâncarea. Aud mașina lu Iancu la poartă și fug după ușă ca să il sperii (cum mai fac de obicei), dar el se uită la mine, cu lacrimi in ochi… și îmi spune” A murit… ION SMECHERUL” 😓 Am început instant să plâng si in minte mi-au venit atât de multe vorbe de-ale lui... glumele lui, efectiv omul simplu, care avea mereu ceva pozitiv de spus. Iarna trecută, a fost o lună la noi la oi si atunci l-am cunoscut mai bine, deoarece nu știu câți dintre voi știți... însă el nu era la noi la oi, ci la un văr de-al tatălui meu. După cum spuneam… a stat o lună la noi, iar mie personal mi-a fost atât de drag si vreau să vă spun că avea un bun simt cum rar mai întâlnești in zilele noastre. Din păcate a avut patima aceasta, a băuturii, iar inima lui a încetat să mai bată. 😓

Stiu că multora dintre voi v-a adus mii de zâmbete pe față și chiar râsete in hohote, prin felul lui de a fi… iar tot ce putem face, este să ne rugam ca Bunul Dumnezeu să il ierte!

Odihneste-te in pace, suflet bun! 🥺💔”, a mărturisit sora lui Culiță Sterp.

Ion Șmecherul [Sursa foto: Captura Video]

Culiță Sterp, despre moartea lui „Ion Șmecherul”

Culiță Sterp a fost cel care a anunțat motivul pentru care „Ion Șmecherul” s-a stins din viață. Chiar dacă era un bărbat muncitor și mereu cu zâmbetul pe buze, bărbatul a căzut în patima alcoolului, iar organismul său a cedat.

„Băutura nu e bună fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun, dar e foarte greu cand ești dependent. El de o luna de zile era in concediu si a cam băut in fiecare zi, astazi a intrat in coma alcoolica si din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul! 😢”, a mărturisit Culiță Sterp, pe pagina sa de Facebook.