Gheboasă, probleme mari cu legea după versurile cântate la festivalul de la Cluj?! Un cunoscut avocat explică ce ar putea păți artistul | EXCLUSIV

Gheboasă este unul dintre cei mai cunoscuți și căutați artiști din noua generație, publicul său fiind format, în mare parte, din tineri și adolescenți.

Trapperul a cucerit publicul instant și are milioane de vizualizări pe YouTube. Recent, însă, a intrat în atenția publicului larg pentru versurile unei piese cântate la festivalul de la Cluj. Cuvintele obscene din piesa artistului au împărțit țara în două și i-au adus inclusiv o amendă de 1.000 de lei.

Cuvintele obscene din piesă au stârnit un val de reacții din mediul online, mai ales că la evenimentul de la Cluj au fost în public inclusiv minori. În contextul controverselor stârnite după festivalul de la Cluj, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis pentru a afla dacă ar putea apărea probleme pentru artist sau nu.

Jandarmeria a anunțat deja aplicarea de sancțiuni la adresa artistului, Gheboasă primind o amendă de 1.000 de lei după concertul din weekendul trecut.

Gheboasă, probleme cu legea după concertul de la Cluj?!

După spectacolul lui Gheboasă de la Cluj, numeroase persoane au criticat în mediul online versurile interpretate de artist. Cuvintele obscene din cea mai populară piesă a trapperului au fost motivul discuțiilor, iar avocatul Adrian Cuculis ne-a explicat, în exclusivitate, dacă și ce repercusiuni ar putea exista din punct de vedere legal pentru artist.

Totuși, o repercusiune ce ar putea apărea pentru Gheboasă este o sesizare a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, sesizare ce a fost deja anunțată de către Jandarmeria Română.

"Nu, nu a încălcat nicio lege și vă spun de ce, pentru că toată această treabă s-a desfășurat într-un spațiu organizat cu regulament de organizare, cu acorduri parentale din partea aparținătorilor legali, respectiv părinții, de a participa copii sub 18 ani. Fiind un cadru organizat este deja o chestiune anunțată, se știe ce se va cânta când se anunță artistul. Este un eveniment privat și nu este ilegal.

Este adevărat că pe anumite subiecte, cum ar fi discriminarea sau homofobia poți să ajungi în atenția Consiliului Național pentru combaterea Discriminării, este adevărat, atunci când evenimentele acestea se petrec în public, chiar dacă este un public restrâns sau la care accesul se face pe bază de bilet.

Clar pe discriminare ar putea fi o autosesizare sau o sesizare, dar pe alte subiecte, din punctul meu de vedere, penale sau contravenționale nu se încadrăm", a precizat Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Gheboasa [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Gheboasă după scandalul început la Cluj

Recent, Gheboasă a fost invitat la o emisiune TV, acolo unde a vorbit deschis despre toate controversele apărute în jurul său, după spectacolul de la Cluj. Trapperul a amintit faptul că nu a fost singurul artist care a avut versuri controversate la un festival și explică faptul că nu vine la astfel de evenimente ca să educe publicul.

"Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în fiecare weekend am câte trei, patru cântări. Vreau să precizez că nu sunt singurul la acest festival care am avut versuri, poate, mai deplasate. Într-adevăr, poate nu au fost cele mai bune versuri, dar eu nu vin la festivaluri ca să educ copiii", a explicat Gheboasă, la România TV.

Gheboasa [Sursa foto: Instagram]

Gheboasă, poveste de viață plină de încercări

De-a lungul timpului, în toate interviurile pe care le-a dat, Gheboasă a vorbit despre încercările în fața cărora a fost pus încă din copilărie. Artistul și mama lui nu au avut o relație apropiată, iar Gheboasă a ajuns la orfelinat.

"Eu am trecut prin foarte mult greu ca să ajung aici. Am și muncit mult, atunci când veneam la București și voiam sa fac muzică, iar nimeni nu credea în mine, doar Dumnezeu îmi era alături. Am trecut prin foarte multe lucruri rele, afară, la școală, cu copiii.

Mama mea nu m-a vrut, m-a dat statului, am stat până la 1 an și ceva la orfelinat. Tatăl meu era închis și nu avea nimeni drepturi asupra mea. Am avut noroc de o familie, care m-a adoptat și le sunt recunoscător toată viața. Nu sunt căsătorit, dar așa îmi place să spun", a spus Gheboasă în același interviu.

Gheboasă a fost amendat după concertul de la Cluj

Totodată, artistul se pare că a fost sancționat pentru concertul de la Cluj și versurile cântate pe scena de la festival. Reamintim că artistul a cântat una dintre cele mai cunoscute piese ale lui ce conține o serie de cuvinte obscene.

Astfel că, după câteva zile în care oamenii au tot cerut să fie pedepsit, artistul a fost amendat de Jandarmeria din Cluj. Gheboasă a fost sancționat cu 1.000 de lei și a fost sesizat și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

„În data de 6 august a.c., ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public cu privire la concertul susținut de trapperul Gheboasa, în timpul căruia acesta a avut versuri vulgare și rasiste, Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj Napoca s-a autosesizat și a luat decizia de a analiza suportul optic pe care l-au avut la dispoziție. „În urma analizării informațiilor și verificării aspectelor semnalate, în data de 8 august a.c., a fost aplicată în acest caz o sancțiune contravențională, conform prevederilor art. 2, alin. 1) din Legea 61/1991, constând în amendă în valoare de 1.000 lei, pentru "proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora”.

Totodată, menționăm faptul că a fost sesizat Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării pentru analizarea actului artistic, a cuvintelor și expresiilor utilizate, din perspectiva comiterii unor eventuale fapte antisociale de discriminare”, a transmis Jandarmeria din Cluj, prin intermediul unui comunicat de presă.

