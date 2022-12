Gheboasă și-a îndeplinit cea mai mare dorință, după ce a devenit celebru! Ce a făcut cu primii bani câștigați din muzică: „Pentru mine nici nu contează lucrurile astea materiale”

In articol:

Gheboasă a cunoscut, în ultima perioadă, un succes răsunător pe piața muzicală din România. Melodiile lui au ajuns rapid pe primele locuri în trending și s-au răspândit și pe rețelele de socializare, acolo unde artistul are deja o comunitate impresionantă de urmăritori.

Așa cum era de așteptat, nici câștigurile nu au întârziat să apară, iar Gheboasă a avut grijă să-și învestească deja primii bani.

Ce a făcut Gheboasă cu banii câștigați din muzică?

Gheboasă a reușit să își vadă visul cu ochii. După ce a câștigat primii bani din muzică, artistul a decis să-și îndeplinească cele mai mari dorințe. Și-a cumpărat o mașină și urmează să-și achiziționeze un apartament, însă spune că nu vrea să pună prea mare accent pe lucrurile materiale, ci vrea să rămână o persoană modestă: "Mi-am cumpărat mașină. Dar nu mi se pare că e cel mai scump lucru, da e o mașină, un BMW. Pentru mine nici nu contează lucrurile astea materiale. Vreau să zic că eu nu o să vreau niciodată în viața mea să zic eu sau să arăt eu că am bani.

Eu am venit de acolo, de unde nu vreau să arăt asta niciodată. Vreau să rămân modest. Și urmează să-mi cumpăr un apartament, care urmează să fie lucrul pe care am dat cei mai mulți bani pe care i-am dat deodată. O să-l cumpăr la mine în oraș, ca să am plăcerea că am și eu un apartament la mine, dar o să stau în București, aici e treaba mea.", a declarat Gheboasă în emisiunea "Detectorul de minciuni", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive.

Are Gheboasă mai mult succes în rândul femeilor de când a devenit cunoscut?

Gheboasă recunoaște că notorietatea nu a venit la pachet numai cu câștiguri mari. Artistul a dezvăluit că are mai mult succes în rândul femeilor de când a devenit cunoscut, dar nu numai: "Da, am mai mult succes la femei de când sunt celebru, dar am și la bărbați.(...) Iubita mea e geloasă, dar foarte puțin, nu cum ar fi putut fi altele. Nu-mi ia niciodată telefonul să mi-l controleze, cum nici eu nu-l iau pe al ei să-l controlez. S-a mai întâmplat să-mi trimită fete poze dezbrăcate, dar și de la bărbați și nu înțeleg de ce.", a mai spus Gheboasă, în emisiunea moderată de Oana Radu.

