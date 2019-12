Gheorghe Dincă a povestit în detaliu cum el și complicele lui, Ștefan Risipiceanu, au violat-o pe Luiza Melencu. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Monstrul din Caracal le-a spus anchetatorilor ce s-a întâmplat cu fata sechestrată imediat după ce vecinul lui a văzut-o la el în mașină. Pentru că a insistat să facă și el sex cu ea, Risipiceanu a fost dus în casă și ajutat să o violeze pe Luiza.

Jurnaliștii de la cancan.ro au aflat cu exactitate ce declarații a făcut Gheorghe Dincă în fața anchetatorilor.

„Fănică mirosea rău a țuică, dar nu mai aveam ce face, așa că întâi am stat cu el de vorbă că îl las să o (…), dar jură pe părinţii lui că nu spune la nimeni, mai ales la cumnații lui, Cristi și Marian. În mod special lui Marian, pentru că el cu Marian era de regulă. S-a jurat că nu o să spună la nimeni, niciodată. Eu i-am explicat că o să avem mari probleme dacă el își dă drumul la gură. Dar pe Fănică îl amețise puțin țuica și i-am promis bani pentru țigări și totul o să fie bine”, a spus Dincă.

„Am mers cu Fănică în cameră la Luiza, ușor. Aceasta adormise, dar Fănică s-a împiedicat de masă, că era lângă ușă (și când se închidea ușa în interiorul camerei era negură din cauza cârpei ce o pusesem să nu vină lumina înăuntru de afară, era prinsă pe ușă cu cuișoare) și atunci s-a trezit Luiza, auzind zgomot. Am zis că sunt eu, dar l-a auzit și pe Fănică, începând să plângă să nu o las la altul. l-am zis că este băiatul ce îl văzuse prin geamul mașinii și să îl lase și pe el să o (…) o singură dată, dar zicând că nu atunci, i-am dat două palme și a tăcut. I-am zis lui Fănică să dea geaca jos, am dezvelit-o și Fănică a încercat să o tragă de picioare pentru că le avea strânse în pat. L-am ajutat eu să o dau la capătul patului, cum făcusem și eu. Atunci, Fănică a început să-i bage degete în (…). Luiza a dat cu piciorul și l-a trântit jos pe Fănică, că și așa se ținea din puțin, fiind și băut. S-a sculat de jos și i-a dat un pumn în burtă. Lăsându-și pantalonii jos, a intrat între picioarele Luizei, mușcând-o de burtă. Eu eram la capul ei cu mâinile la (…) sărutam încontinuu”, a mai povestit Gheorghe Dincă.

Luiza Melencu s-a luptat din greu să scape de Ștefan Risipiceanu.

"Aceasta l-a mușcat de [email protected] #%s și el a zbierat, dându-i un pumn în piept Luizei. Eu i-am zis să îl lase și pe el și să îi facă și lui pe plac… dar Luiza a zis că miroase urât, a c&$*t și țuică. Când l-am pus să își salte pantalonii lăsați jos, am văzut că Fane nu avea chiloți pe el. I-am zis să se îmbrace, să-și ia geaca și să ieșim afară. Am învelit-o la loc pe Luiza și am închis ușa în urma noastră.

I-am dat niște bani din mașină și l-am scos la poartă, zicându-i să se ducă acasă să se culce, dar să nu spună nimic la nimeni, că dăm amândoi de necaz. A zis că el este mormânt, nu spune la nimeni. I-am zis că o reped în acea seară în oraș (pe Luiza, n.r.), de unde venise la mine, ca să nu mă trezesc cu el mâine peste mine. Am văzut că a plecat spre casa lui, eu am închis poarta mică cu cheia și am mers la Luiza în cameră. Aceasta plângea zicând că a mirosit urât și vrea acasă”, a mai spus Gheorghe Dincă.