Gheorghe Dincă a scris pe hârtie locul unde s-ar afla Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu! Monstrul din Caracal nu a mai vrut să tacă. Ce s-a întâmplat, însă, după ce a mărturisit adevărul?

Gheorghe Dincă a oferit primul său interviu liber despre ororile de care este acuzat și pentru care a fost condamnat la 30 de ani de închisoare cu executare. „Monstrul din Caracal” a fost acuzat de omor calificat, trafic de persoane, adăugându-se și alte infracțiuni în ceea ce le privește pe tinerele Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, după ce le-a luat la ocazie.

Gheorghe Dincă este de părere în continuare că a fost închis nevinovat și că la mijloc ar fi vorba despre o conspirație a organelor legii, care l-au obligat să ofere anumite declarații, în defavoarea sa, și să-și asume faptele deosebit de grave. Întrebat despre locul în care s-ar afla Alexandra Măceșeanu și Luiza Melencu, acesta a oferit un răspuns prin care îi acuză, de fapt, pe oamenii legii că ascund adevărul pe care el l-a mărturisit încă de la început.

„Păi am scris pe hârtie, întrebați-o pe doamna Hăineală, pe doamna procuror Hăineală, că mi-a interzis, a zis nu mai scrie. Sunt în Turcia, duse de acel netrebnic”, a spus Gheorghe Dincă, direct din închisoare, conform România TV.

Citește și: Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu?! Au fost făcute publice detalii halucinante din anchetă, după ce Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare

Gheorghe Dincă se consideră nevinovat

Gheorghe Dincă susține că a fost abuzat de oamenii legii și că în tot acest timp a trecut printr-un chin, susținând perpetuu că a fost închis pe nedrept.

Susține că a fost bătut pentru a păstra tăcerea și pentru a face declarații false, pentru a-și susține în continuare vinovăția. În închisoare, „monstrul din Caracal” s-a botezat și s-a pocăit pentru faptele sale.

„Prin ce am trecut eu nu vreau să treacă nimeni nici 10 minute. Eu nu am luat un deget, o palmă, un pumn, un baston de la nimeni. De la trupele SAS Slatina, numai bocanci și bombeuri, două ore și 45 de minute nu m-am sculat de jos, să prezinte filmarea. Mă filmau trei încontinuu, eram ca melcul așa făcut și îmi apăram decât fața.

Criminaliștii au fost în curte și au cercetat două luni, nu s-a găsit nimic, ce am făcut eu să dispară? Nu se poate ca într-un butoi să ardă și să nu fie afectat, să scoată între 1.500 și 1.800 de grade, oasele să se calcineze și să se distrugă ADN-ul. Eu nu am fost nici specialist, vă spun așa în mare. Am dat de niște nebuni, de nenorociți, îmi asum ce spun, au aruncat în fiecare zi câte o petardă. Într-o zi că le-am mâncat, într-o zi le-am dat la câini, într-o zi le-am traficat pentru organe, într-o zi le-am dus la baza NATO. Ascultați-mă, sunt nevinovat”, a mai mărturisit Gheorghe Dincă, conform aceleiași surse.

Citește și: Răsturnare de situație în dosarul "Caracal". Avocata familiei Melencu face acuzații cutremurătoare: "Probele au fost falsificate în mare parte"