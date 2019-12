Gheorghe Dincă a povestit cu lux de amănunte prin ce chinuri grele le-a supus pe cele două victime ale sale, Luiza și Alexandra.

Gheorghe Dincă, noi declarații despre Luiza și Alexandra: „Nu mai judecam. Doream doar sex”

După mai multe luni de anchetă., specialiștii au reușit să scoată de la criminal detalii terifiante despre modul în care le-a răpit, chinuit și mai apoi ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Măceșanu.

„Nu mai judecam. Doream doar sex. Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc - aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic. După ce au ars de tot, am mișcat cu un lemn să văd ce este în butoi și am văzut bucăți de oase și cenușă. Am intrat casă și am stat pe pat, lungit, adormind” a declarat, Gheorghe Dincă în arest, potrivit digi24.ro.

Gheorghe Dincă a spus fără nicio remușcare că le-a răpit pe cele două fete doar pentru a întreține relații intime cu ele.

„Am crezut în mintea mea că am găsit o parteneră de sex și am început să mă înfierbânt” a mai declarat Gheorghe Dincă, din spatele gratiilor.

Cu toate acestea, cazul Caracal este departe de a fi finalizat. Lipsa anumitor probe și continua expunere a pistelor false îngreunează din ce în ce mai mult ducerea la final a cazului și, implicit, a anchetei.