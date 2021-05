Gheorghe Dincă și o influenceriță și-au trimis scrisori. Motivul este incredibil: ”Nu regret absolut nimic”

In articol:

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul Caracal, și Denisa Dinu, o tânără cunoscută pe TikTok, au vorbit prin intermediul scrisorilor. Influencerița le-a arătat internauților scrisoarea primită de la Gheorghe Dincă spunând așa: ” Am rămas plăcut surprinsă că are un scris elegant, de poet, înclinat spre dreapta, iar în spatele acestui scris se află o psihologie întreagă. Asta am studiat și la criminalistică, trecem peste. La începutul scrisorii este prietenos, frumos frumos, iar mai apoi spre jumătate menționează că are două condiții dacă vrem să ne vedem.

Prima condiție este să îi virez o anumită sumă de bani în contul bancar, iar cea de-a doua condiție o s-o mi-o spună în momentul în care ne vedem. Și este riscant să te duci să te vezi cu un criminal și să-și pună o condiție acolo. La un moment dat ai impresia că îi pare rău pentru ceea ce a făcut, apoi spre final aduce blesteme familiilor, îmi spune că nu-i pasă de unde fac rost de bani, dar trebuie să fac rost de bani”, spune Denisa, într-un video postat în mediul online.

Motivul este incredibil

Denisa a mărturisit, pe internet, că a luat legătura cu Gheorghe Dincă pentru că avea nevoie la lucrarea de licență pe care urmează să o prezinte. Tânăra, studentă la Criminalistică, a recunoscut că a fost o experință unică și că nu regretă că a luat legătura cu principalul suspect în cazul uciderii Luizei Melencu și a Alexandrei Măceșanu.

” Știu, este creepy...îmi știe atât numele, cât și adresa, dar credeți-mă nu este ca-n filme, este totul safe. Am vorbit înainte la penitenciar, poveste lungă. Oricum scrisoarea începe fix așa: Domnișoara Denisa, mă numesc Gheorghe V. Dincă și sunt născut la data....spune câteva date despre el, oricum date pe care le știam deja din rechizitoriu. De fapt, poate știu prea multe din rechizitoriu.

O chestie interesantă, am vorbit la telefon și cu primul lui avocat pentru câteva informații. Am fotografiat scrisoarea, am atașat-o la lucrarea de licență. A fost o experiență unică, nu regret absolut nimic, din contră mi se pare super interesant. Personal, am avut foarte multe de învățat din această experiență pentru că a trebuit să mă interesez de tot procesul, a trebuit să dau telefoane și chiar nu regret”.