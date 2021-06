Gheorghe Gheorghiu se căsătoreşte la 67 de ani! Nunta va avea loc în Las Vegas

Gheorghe Gheorghiu se căsătoreşte la 67 de ani [Sursa foto: Facebook] 09:43, iun 18, 2021 Autor: Elena Popescu

Gheorghe Gheorghiu se căsătoreşte la 67 de ani! Artistul s-a deciis să facă pasul cel mare organizând o ceremonie specială în Las Vegas.

Gheorghe Gheorghiu se căsătoreşte la 67 de ani

Gheorghe Gheorghiu se căsătoreşte la 67 de ani! Celebrul cântăreţ va organiza nunta în Las Vegas, iar naşi îi vor fi Maria Dragomiroiu şi soţul acesteia.

Anul trecut, Gheorghe Gheorghiu i-a dat inelul iubitei sale, iar acum se pregătesc pentru marele eveniment, unde vor participa sute de invitaţi.

Aleasa lui Gheorghe Gheorghiu este Gabriela Băncescu.

Cei doi sunt din acelaşi oraş, Braşov, şi se cunosc de când erau mici. Mireasa artistului este cu 15 ani mai mică decât el.

"Este brașoveancă de-a mea și o știu de când era mică. Ne-am reîntâlnit în 1991 la New York, am avut primul turneu și ne-am salutat. Iar acum, pe 14 noiembrie, ne căsătorim. Nași ne vor fi Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe. Nunta o vom face în America”, a declarat Gheorghe Gheorghiu într-o emisiune TV.

Gheorghe Gheorghiu: "Eu cred în căsătorie..."

Gheorghe Gheorghiu crede în căsătorie şi simte că a venit vremea să facă pasul cel mare. Artistul a mai mărturisit că la mare eveniment le vor fi alături sute de prieteni.

"Avem prieteni mulți, sute, și ne vor fi alături. Eu cred în căsătorie, vine o vreme când nu poți fi singur toată viața. M-a luat și pe mine prin surprindere, nici eu nu m-am așteptat la asta și… i-am dăruit inelul de logodnă. Sunt un băiat cumsecade. Ea e cu 15 ani mai mică decât mine, este puștoaică. Eu zic că e minunat", a mai spus artistul.

Maria Dragomiroiu, naşa lui Gheorghe Gheorghiu

Maria Dragomiroiu şi soţul acesteia le vor fi naşi lui Gheorghe Gheorghiu şi Gabrielei. Artista este o apropiată de-a lui Gheorghe Gheorghiu şi de aceea a ales să le fie naşă.

"Sunt nașă, ne-am cunoscut datorită spectacolelor, ne-am apropiat și pe parcursul timpului, ea ne spunea nașul și nașa și Dumnezeu a făcut să se întâmple lucrul ăsta și suntem foarte fericiți pentru că sunt oameni extraordinari. Eu am aflat când am văzut pe Facebook că i-a dat inelul și am fost foarte bucuroasă. Mă bucur tare mult pentru amândoi pentru că Gabriela este un om muncitor. Au ce să discute întotdeauna", a spus Maria Dragomiroiu.