Gheorghe Gheorghiu, ultimele pregătiri înainte de nuntă. Evenimentul va avea loc în Statele Unite ale Americii

Gheorghe Gheorghiu se pregătește pentru nuntă. Artistul a făcut primele declarații despre cum o să se desfășoare evenimentul.

Gheorghe Gheorghiu, ultimele pregătiri de nuntă

Artistul Gheorghe Gheorghiu se căsătorește anul acesta, mai exact în luna noiembrie. Evenimentul mult așteptat va avea loc în Statele Unite ale Americii, iar la momentul actual pregătirile sunt în toi.

În cadrul unui interviu, cântărețul a vorbit despre cum se va desfășura nunta, dar și ce costum a ales să poarte pentru ziua cea mare.

„Aş fi putut desigur să aleg să mi-l cumpăr din Statele Unite, dar eu am vrut să mi-l fac acasă. Ca atare, chiar în zilele acestea, de început de septembrie, voi face mai multe vizite scurte la Brăila, acolo unde am găsit ceea ce-mi doream şi am dat comandă pentru viitorul meu costum. Va fi unul normal, negru, cu nimic ieşit din comun, fără brizbrizuri”, a declarat el pentru impact.ro.

Ei bine, dacă artistul a decis, totuși, să poarte un costum negru, simplu, clasic, se pare că viitoarea lui soție a decis să nu poarte rochie de mireasă.

Gheorghe Gheorghiu și Gabriela[Sursa foto: Facebook]

Cu toate acestea, se pare că vor avea foarte mulți invitați.

Chiar artistul a declarat că se așteaptă la cel puțin 600 de invitați.

„Gabriela a ales să nu poartă o rochie de mireasă, aşa cum tradiţional se face în asemenea ocazii. A fost alegerea ei, iar eu am respectat-o. De fapt, la vârsta noastră, nu va fi chiar o nuntă tradiţională, dintre acelea cu volănaşe şi tot felul de teme, dar va fi o nuntă mare, cu probabil 600 de invitaţi”, a mai precizat Gheorghe Gheorghiu pentru aceeași sursă.