Gheorghe Șutacu, una dintre victimele accidentului din Iași, a fost înmormântat: „Avea smoală pe față”. Familia îndoliată este în stare de șoc: „Suferință mare ne-a adus”

În urmă cu doar câteva zile, pe sensul de mers dinspre Păcurari spre Fundaţie a avut loc un tragic accident rutier.

Atunci, o șoferință în vârstă de 38 de ani, aflată sub efectul băuturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului într-o curbă, având la bord o viteză mult peste limită, a lovit o clădire apoi a intrat cu mașina în șapte muncitori care lucrau la asfaltarea unei bucăți din șosea, doar

șoferul autoutilitarei scăpând cu viață, dar trăind un șoc.

Una dintre victimele accidentului din Iași, condusă pe ultimul drum

Astfel, ieri, pe 20 iunie, dis de dimineață, Gheorghe Șutacu a fost condus de familie, colegi și prieteni pe ultimul drum.

Moartea fulgerătoare a bărbatului a venit ca un trăsnet asupra familiei, cea mai îndurerată fiind mama sa. Femeia în vârstă de 74 de ani abia a reușit să se țină pe picioare la înmormântarea fiului.

„Dimineață căzuse aici, am reușit și am pus-o pe picioare. Ea era obișnuită, i-au murit cumnați, frați, tata, ea i-a dus la rând. Mama are 74 de ani, acum și-a pierdut și copilul, fix invers de cum era normal să fie. A luat un calciu dimineață, a băut niște apă cu lămâie și zahăr și a reușit să meargă și ea la înmormântare”, a declarat Mihai, fratele cel mai mic al lui Gheorghe Șutacu, notează bzi.ro.

Frații, verișorii, soția și copii celui decedat trec prin aceeași suferință. Toți vor ca cea vinovată de tragedie să plătească pentru viețile pe care le-a luat.

Verișoara lui Gheorghe Șutacu spune că în ziua înmormântarii nici nu au putut să-l vadă pentru ultima dată pe cel decedat. Și asta pentru că, notează femeia, bărbatul avea șmoală pe jumătate din față, posibil și pe trup.

”Nu s-a mai întors viu la copii lui. Suferință mare ne-a adus în familiile noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Arată fix ca și cum ar fi fost viu! Avea puțină smoală pe față… L-a dus fără capac, a avut sicriu cu capac frigorific, dar pe drum i-au dat jos capacul. L-au îngropat de dimineață, din cauza preotului! Avea smoală pe o parte a feței, nu ne-au lăsat să-l vedem tot, era posibil să aibă și pe corp. Mama lui este distrusă de durere, întotdeauna mama o să sufere cel mai mult, iar surorile și frații suferă mai ceva ca soția, de obicei. Cineva trebuie să răspundă de situația asta, să plătească pentru cazul astă. Dacă ar da o bețivă de asta peste mine sau de mi-ar omorî copilul, cred că aș gâtui-o pe loc! E vinovată că a murit omul retezat pe loc”, a declarat o verișoară a victimei accidentului din Păcurari.

Gheorghe Șutacu înmormântare [Sursa foto: bzi.ro]

Acum, după tragedia care le-a marcat familia, bărbatul ucis de șoferița beată lăsând în urmă doi copii și doi nepoți, rudele se roagă doar ca ceilalți colegi, trei la număr, foarte grav răniți, să scape cu viață.

Totodată, ei spun că vinovata, aflată acum după gratii pentru 30 de zile, în arest preventiv, nu ar trebui să scape prea curând de pedeapsă, fiind cea care, din neatenție și urcându-se băută la volan, făcând drifturi pe șosea, a luat patru vieți

”A fost tot satul, era băiat tânăr, au fost colegi și neamuri și toți. Pentru ce muncești, pentru o căruță de florărie. Una e să mori la tine în pat și alta e să te omoare o nenorocită. Câți oameni a băgat în pământ?! Nu a omorât doar unul… Măcar să scape ceilalți. Am înțeles că unul e în stare gravă. Și legea ce credeți că-i face, dacă are oleacă de sfinți, iese peste 2-3 ani!”, a declarat cumătrul lui Gheorghe Șutacu.